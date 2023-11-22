Оля Полякова в голубом купальнике показала, в каком месте набрала лишние килограммы

Певица надела голубой купальник, чтобы показать в каких местах появились дополнительные 8 килограммов

Оля Полякова призналась, что бросила курить и пить и набрала около 10 лишних килограммов. Об этом певица рассказала в своем инстаграмме.

Певица призналась, что имела вредные привычки — курила электронную сигарету и иногда употребляла спиртные напитки. Однако, в один день Оля приняла решение отказаться от этих привычек.

Певица уже две недели держится без вредных привычек. За это время, как говорит Оля Полякова, она набрала дополнительные 8 килограммов веса. Певица считает их лишними.

Полякова объяснила, почему начала толстеть. Все потому, что заменяет она вредные привычки пищей, преимущественно сладким.

Она призналась, что на самом деле не любит сладкое, но сейчас, когда у нее возникает желание покурить, она тянет в рот шоколад и конфеты.

Оля Полякова в голубом купальнике Фото: Инстаграм polyakovamusic

Полякова также призналась, что никогда не курила настоящих сигарет, чем злоупотребляла, так это электронной стеной. Начала курить Полякова три года назад, но делала это не часто. Уже после начала полномасштабной войны привычка участилась.

Большинство поклонников удивились, что певица вообще имела вредную привычку.

Уже потом Оля показалась в зеркале в голубом купальнике и рассказала, где, по ее мнению, прибавила лишних кило.

"Понимаю, что для многих такая форма желаемая, для меня это очень много. Талия заплыла немножко. Большие красивые ягодицы", — сказала Полякова.

Судя по всему, звезда намерена сбросить килограммы и начнет активнее заниматься спортом.

Напомним, Оля Полякова рассказала о болезни мамы.