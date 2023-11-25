Топ лучших идей маникюра на новогодний корпоратив

Новогодние праздники уже на носу, а значит приближаются корпоративы

Новогодние праздники уже на носу, поэтому время задуматься за запись к своему нейл-мастеру, ведь как всегда накануне запись к мастеру максимально плотная. Выбор идеи маникюра в декабре всегда сложный, ведь стоит определиться с какими ноготками встречать Новый год.

Фокус подготовил для вас идеи интересного маникюра, который будет соответствовать трандам нового 2024 года.

Идея для маникюра Идея для маникюра Идея для маникюра Идея для маникюра

Блеск, глиттер и стразы

Беспроигрышный праздничный маникюр с использованием этих элементов декора всегда актуален. Именно блестки, глиттеры и стразы предпочитают женщины. Этот маникюр всегда выглядит интересно и ярко. Блестками спокойно можно декорировать как короткие, так и длинные ногти любой формы. Во всех случаях дизайн будет выглядеть привлекательно.

Яркое новогоднее конфетти Яркое новогоднее конфетти Яркое новогоднее конфетти Яркое новогоднее конфетти

Яркое новогоднее конфетти

Беспроигрышным также будет использование ярких конфетти на базовых однотонных цветах. Конфетти всегда добавляет праздничного настроения, поэтому как никогда актуально на новогоднем маникюре. Можно выделить только один пальчик, или несколько, если не хотите быть слишком яркими и заметными.

Рисунки в виде символа Нового года и красивая новогодняя роспись Рисунки в виде символа Нового года и красивая новогодняя роспись Рисунки в виде символа Нового года и красивая новогодняя роспись Рисунки в виде символа Нового года и красивая новогодняя роспись

Рисунки в виде символа Нового года и красивая новогодняя роспись

2024 год — это год зеленого дракона, поэтому актуальным будет декорирование ноготков узорами с его изображением. Актуальным также останутся классические новогодние узоры

Эффект вязаного свитера Эффект вязаного свитера Эффект вязаного свитера Эффект вязаного свитера Эффект вязаного свитера Эффект вязаного свитера

Эффект вязаного свитера

Интересным решением является новогодний маникюр с акриловой пудрой с помощью которой часто наносят узор в виде вязки свитера.

Идея маникюра Идея маникюра Идея маникюра Идея маникюра

Классические пастельные цвета

Если вы все же не фанат ярких ногтей, то спокойно можете выбирать спокойные оттенки ногтей. Нюдовые оттенки бежевого, молочного, розового, голубого, а также белого, пудрового и бирюзового цветов будут в моде еще несколько сезонов. С этим дизайном ваши ноготки длительное время будут выглядеть нежными и ухоженными.

Объемный маникюр Объемный маникюр Объемный маникюр Объемный маникюр

Объемный маникюр

Интересным решением будет использование объемных элементов декорирования, жемчужинок, наместин или стразов. Их можно закрепить на одном из ногтей и акцентировать внимание на своих руках. Помните, что такие элементы декора очень чувствительны, поэтому есть риск, что на новый год вы останетесь без красивого маникюра.