Праздник Николая: что не стоит дарить ребенку, чтобы не сглазить беду

При выборе подарков для детей на Праздник Николая, стоит учитывать не только их возраст, пожелания и предпочтения, но и традиции и символику, которую несет этот подарок. Подарок с открытым сердцем и чистыми намерениями всегда будет иметь особую ценность.

Праздник Николая — это один из самых теплых семейных праздников в украинском календаре. Родители стараются незаметно подложить подарок под подушку, и день малышей начинается с большой радости. Однако существуют некоторые табу при выборе подарков для детей, пишет издание Telegraf.

Годами, а даже веками формировались обычаи и традиции, как же нужно отмечать этот праздник. Его особенностью является то, что в центре внимания празднований ребенок, а потому подарки имеют особое значение.

Недопустимые подарки для детей согласно традициям

Острые предметы — ножи, ножницы или любые инструменты с острым лезвием, традиционно рассматриваются как неуместный выбор подарка, поскольку они могут "резать" отношения между дарителем и получателем. То же самое касается игрушечных аналогов ножей, мечей и оружия;

часы — они воспринимаются как символ отмеривания времени человека и скорой разлуки;

деньги — они часто дарятся с лучшими намерениями, но в эзотерических верованиях это может привести к финансовым трудностям как того, кто дарит, так и того, кому дарят;

духи — могут быть символом плохих отношений, поскольку имеют свойство "испаряться", что может означать недолговечность семейной любви.

Праздник Николая — какие подарки несовместимы с украинскими традициями

Подарок будет иметь особое значение, если его подобрать в соответствии с украинскими народными обычаями. Обычно в этот день детям пекли специальное печенье, которое называлось "Николайчики". А родители под подушку клали новую одежду, школьные принадлежности, игрушки, пишет издание "Суспільне".

А со временем появилась детская традиция — писать письма Святому Николаю. В них дети рассказывали о своих добрых делах и извинялись за не совсем хорошие поступки. Поэтому можно вместе с малышами накануне праздника написать такое письмо, это придаст празднику таинственности и торжественности.

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