Оля Полякова рассказала о взрослых женщинах, которые хейтят ее 16-летнюю дочь

Оля Полякова эмоционально рассказала о жизни своей 16-летней дочери

44-летняя украинская "королева ночи" Оля Полякова эмоционально рассказала о жизни своей 16-летней дочери, которая ведет личный блог в инстаграме. Подробностями жизни подростковой Маши звездная мама поделилась в новом выпуске развлекательного стендапа с Машей Ефросининой Взрослые девушки.

Полякова призналась, что ее дочь на регулярной основе становится жертвой хейта. Девушке часто пишут всякую грязь, унижают ее и называют тенью своей звездной мамы.

Певица также рассказала, что однажды ее дочь Маша заняла первую строчку в блогерском антирейтинге с наибольшими показателями хейта в свою сторону.

Певица убеждена, что все те поклонники, которые хотят задеть ее идут на страницу дочери и там уже льют свою грязь на подростка.

Если у Оли в блоге 10% гневных комментариев, то в блоге дочери таких 70%.

Певица признается, что беспокоится за дочь, но ничего с этим сделать не может, она не может запретить ей вести личную страницу.

"А что я могу ей сказать? Не веди блог, спрячься? Она мне говорит, что, если будет это все удалять, у нее вообще ничего не останется. Там комментариев совсем не будет. Она мне сказала: "Мама, я привыкла к тому, что я самый захейченный блогер в Украине". Боже, за что? За что это моему ребенку? Идите ко мне напишите", — призналась Полякова.

Певица не скрывает, кто унижает ее дочь. По ее словам, большую часть комментариев с негативом девочке пишут взрослые женщины, которые имеют также детей, мужчин, семью. Что побуждает их делать такое и издеваться публично над детьми Полякова не понимает.

Напомним, Оля Полякова в голубом купальнике показала, где набрала лишние килограммы.