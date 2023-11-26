Праздник приближается, а значит сезон новогодних елок все ближе и ближе

Если ваши детишки с нетерпением ждут этого дня, то вы как можно раньше стараетесь создать им новогоднее настроение и покупаете главную красавицу — елку. Будь то живое дерево или искусственное, с появлением новорожденного в доме, лучше сто раз хорошенько подумать, стоит ли вообще нести этот праздничный декор в ваш дом.

Фокус подготовил аргументы, которые объяснят, почему лучше не покупать елку, где есть совсем маленькие дети.

Прежде всего стоит помнить, что живое дерево с запахом хвои способно спровоцировать аллергические реакции у ребенка. У ребенка может начаться насморк, одышка, сыпь на теле, кашель, зуд. Это все общие признаки аллергии.

Если младенцу нет и года, то лучше этот новый год встретить без елки, ведь организм новорожденного может быть чувствительным к хвойным запахам.

Относительно искусственного варианта. Здесь также нужно тщательно выбирать качественную елку, ведь пластик плохого качества также способен вызвать аллергические реакции. Проявляются они почти так же: общая слабость, кашель, воспаление слизистой, насморк, одышка, повышение температуры.

Почему нельзя ставить новогоднюю елку в доме, где есть новорожденный ребенок Фото: Инстаграм christmas_trees_from_the_produ

Если вы все же приняли решение установить елку, также помните и о безопасности.

Обязательно убедитесь, что если ребенок потянет за украшение его не привалит всей массой новогодней красавицы. Поэтому серьезно отнеситесь к тому, чтобы елка была хорошо зафиксирована.

Не забывайте и о безопасности украшений. Если в доме маленький ребенок выберите лучше пластиковые игрушки вместо стеклянных, которые легко бьются. Дети любят все, что блестит, поэтому не забываем о безопасности.

С ответственностью отнеситесь к гирляндам. Нередко случались случаи поражения детей электрическим током. Дети до 3-х лет всегда с интересом относятся ко всему светящемуся или блестящему, а некоторые даже с радостью пробуют на вкус.

Поэтому следите за безопасностью ваших детей и помните, что новогодняя елка в доме это лишь элемент декора.

Напомним, Рождество и День Святого Николая в другие даты: ПЦУ окончательно перешла на новый календарь.