Дуа Липа и Марго Робби: самые стильные селебрити ноября

От Хайди Клум до Билли Айлиш — узнайте, какие звезды оказались лучшими в рейтингах стиля в этом месяце.

Как однажды сказала покойная Вивьен Вествуд: "Мода улучшает жизнь". Она была права. В ноябре 2023 года многие селебрити показали оригинальные и элегантные образы. А после того, как закончилась забастовка актеров и сценаристов в Голливуде, есть надежда, что таких появлений будет больше. Самых стильных селебрити последнего месяца осени 2023 назвало издание Hello Magazine.

В изобилии латекса, кожи, винила и бархата ожидайте коктейль сногсшибательных образов, поскольку в календаре появляются премьеры фильмов и вечеринки звезд первой величины.

Рэйчел Зеглер

Звезда "Голодных игр" Рэйчел Зеглер пожинает плоды популярности. И выбирает очаровательные наряды для красных дорожек. На показе Dior "Карусель мечты" в Saks она появилась в самом трендовом наряде этого сезона: прозрачном и с оборками. Актриса выбрала черное воздушное платье с вышивкой от Dior из новой коллекции весна/лето 2024. Образ она дополнила черными туфлями классической модели, сумочкой Lady D-Joy из черного дерева и блестящих украшениях.

Рэйчел Зеглер

Алая помада и уложенные черные локоны завершали образ.

Дженнифер Лоуренс

Еще одной звездой того же показа Dior в Saks в Нью-Йорке стала Дженнифер Лоуренс.

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

Звезда "Голодных игр" выбрала не такой открытый наряд, как ее коллега Рэйчел. Актриса выбрала черное шерстяное пальто Dior из коллекции весна/лето 2024, белую хлопковую рубашку и черную шелковую юбку. Образ дополняли замшевые черные сапоги на устойчивом каблуке. А гладкая укладка и лаконичные украшения завершали образ.

Марго Робби

Марго Робби присутствовала на специальном показе "Барби" в театре Линвуд Данн в Пикфордском центре 18 ноября 2023 года в Голливуде. И доказала, что мода на барби-наряды не прошла.

Марго Робби Фото: Getty Images

Австралийская актриса присоединилась к режиссеру Грете Гервиг на показе, демонстрируя эстетику девичьей вечеринки в стиле Барби в легкомысленном комбинезоне, украшенном перьями.

Дуа Липа

Дуа Липа посещала шоу Variety Power Of Women 2023 в Mother Wolf 16 ноября 2023 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Дуа Липа и Марго Робби Фото: Getty Images

И продемонстрировала новый медный цвет волос и роскошное красное атласное корсетное платье, которое подчеркивало ее идеальную фигуру.

Хайди Клум

Судья конкурса America's Got Talent 50-летняя Хайди Клум, выглядела настоящей богиней на красной дорожке America's Got Talent: Fantasy League. Супермодель была замечена в металлизированном платье в пол, которое подчеркивало талию и перетекало в эффектную плиссированную юбку.

Хайди Клум

Вырез на одно плечо создавал элегантный силуэт, и, как и следовало ожидать, прическа и макияж Хайди выглядели невероятно гламурно. Эта стрижка в стиле 70-х с широкой челкой никогда не устареет.

Натали Портман

Наряд 42-летней Натали Портман излучал атмосферу "Черного лебедя" на премьере Netflix в Лос-Анджелесе. Актриса была одета в черное мини-платье с уникальной юбкой, напоминающей пачку, которая была покрыта черными драгоценными камнями и блестками.

Натали Портман Фото: Getty Images

Изюминкой наряда стала крупная деталь из перьев на корсетном лифе, придавшая образу дополнительный театральный драматизм.

Меган Фокс

37-летняя Меган Фокс выглядела потрясающе, когда представляла свою новую книгу "Милые мальчики ядовиты". Актриса выбрала кожаную юбку-миди и прозрачную майку теплого коричневого оттенка.

Меган Фокс

Она дополнила наряд черными сапогами до колена из лакированной кожи. Этот образ появился вскоре после радикальной смены имиджа Меган, которые отрезала свои длинные волосы цвета воронова крыла и покрасила их в ярко-красный цвет.

Билли Айлиш

Билли Айлиш в наряде от Gucci посетила гала-концерт LACMA Art+Film 2023, представленный Gucci в Музее искусств округа Лос-Анджелес 4 ноября 2023 года в Лос-Анджелесе.

Билли Айлиш Фото: Getty Images

И она обыграла свой узнаваемый силуэт в сделанном на заказ оверсайз-комбинезоне Gucci, на которого повлияла уличная мода. Алые пряди волос дополняли образ. Как и стильные черные очки.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес в Gucci тоже появилась на гала-концерте LACMA Art+Film Gala 2023, представленном Gucci в Музее искусств округа Лос-Анджелес.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Но выбрала куда более открытый и элегантный наряд, нежели ее юная коллега Билли.

Прозрачное кружевное платье было украшено интригующими вырезами, а декольте дивы подчеркивало рубиновое колье.

Ким Кардашьян

Еще одна икона стиля, Ким Кардашьян, также посетила это же гламурное мероприятие и она выбрала ослепительно-розовое платье со шлейфом.

Ким Кардашьян

Образ она дополнила длинными оперными перчатками.

Кайли Дженнер

Младшая сестра Ким, Кайли Дженнер посетила церемонию награждения премией WSJ. Премия Magazine 2023 Innovator Awards, спонсорами которой выступили Harry Winston, Hyundai Motor America, Montblanc, Rémy Martin и Roche Bobois, прошла в МоМА 1 ноября 2023 года в Нью-Йорке.

Кайли Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Новый бренд Кайли Дженнер Khy был удостоен награды Innovator Awards 2023.

И свою награду Кайли получала в оригинальном наряде состоящем из латексного бюстье и развевающейся юбке.

Напомним, бойфренд Кайли Дженнер, актер Тимоти Шаламе недавно вышел в свет в оригинальном наряде лавандового цвета.