Герцогиня Эдинбургская Софи продемонстрировала элегантные образы на встрече с президентом Южной Кореи

Герцогиня Эдинбургская Софи встретилась с президентом Южной Кореи без своего мужа

58-летняя жена принца Эдварда Герцогиня Эдинбургская Софи появилась в стильном образе в компании 62-летнего президента Южной Кореи Юн Сок Йолема, который прибыл с рабочим визитом в Великобританию. Для встречи Софи выбрала довольно сдержанный, но стильный образ, пишет HELLO!

Герцогиню Эдинбургскую пресса заметила на выходе из автомобиля, когда она прибыла на государственный банкет. Она была одета в черное покроенное пальто, которое дополнял акцентный пояс на талии. Пальто имело длину ниже колена и едва прикрывало икры на ногах.

Дополнила свой образ Софи темно-коричневыми сапогами до колена. Сапоги прекрасно дополняли черный тренч.

В руках герцогиня также держала маленький темно-синий клатч, украшенный бисером и драгоценными камнями. С украшений Софи надела большой золотой кулон, изысканные золотые браслеты и бирюзовые серьги.

Герцогиня Эдинбургская Софи Фото: Getty

Что касается прически. Софи подобрала волосы в хвост и дополнила общий образ легким дневным макияжем. Маникюр герцогиня также сделала сдержанного цвета.

В ходе встречи герцогиня присоединилась к разговору за круглым столом, где Софи была одета в потрясающее темно-синее бархатное платье.

Уже вечером на банкете в Букингемском дворце, куда герцогиня появилась в компании с коллегами старшей королевской семьи, в том числе с королем Чарльзом, королевой Камиллой, принцем и принцессой Уэльскими, а также премьер-министром Риши Сунаком и другими мировыми лидерами, она надела стильное белое платье Suzannah. Оно было украшено синим поясом и подвесками.

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