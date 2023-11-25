Что ждет Украину в следующем году: прогноз таро на 2024 год

В следующем году, как показывают карты таро, нас ждут как форс-мажорные и напряженные ситуации, так и радостные новости.

Таролог, энергопрактик и эзотерик Александра Семенчук рассказала, что ожидать Украине в следующем году и показывают ли карты таро окончание боевых действий в 2024-м.

Что карты таро предрекают Украине в 2024 году?

В первую очередь, по словам таролога, 2024 год несет нам надежду и веру в лучшее. Карты Александре показывают, что будут очень напряженные ситуации, когда мы должны собрать все свои силы, ресурсы и энергию. Также мы будем отстаивать свою позицию. "Окончание завершения боевых действий пока не вижу, мне идут еще форс-мажорные ситуации на границах, то, чего мы не ожидаем. Будет предоставлена еще помощь, чтобы мы могли успешно сопротивляться врагу. Вижу много тревожности, страха и обсуждения. Но радостные новости тоже будут. А вот боевые действия в следующем году еще не окончатся, эта история затянется. Могут быть некоторые иллюзии касаемо ресурсов и возможностей", – говорит таролог Александра Семенчук.

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