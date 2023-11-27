Мисс Вселенная 2023 Ангелина Усанова рассказала, что вне камер сказала ей российская конкурсантка

Украинская участница призналась, что девушка сама подошла к ней

26-летняя представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2023" Ангелина Усанова рассказала о разговоре с российской конкурсанткой, который состоялся вне камер. Об этом девушка рассказала в интервью Алины Шаманской.

Она призналась, что никаких конфликтных ситуаций у них не возникало в рамках конкурса, однако один разговор все же состоялся.

Российская участница конкурса сама подошла к Усановой и сказала: "Я здесь с миром". Поэтому никаких провокаций, споров или конфликтов между ними не было.

Других диалогов девушки не вели. Но Ангелина призналась, что дала понять ей что благодарна за эти слова, но общение между ними будет лишним.

В целом Ангелина отметила, что поведение российской конкурсантки было нормально, она общалась с другими девушками и даже дарила им подарки.

Относительно темы войны Усанова рассказала, что на конкурсе не смогла поднять эту тему, ведь увидела, что организаторы не заинтересованы в этом.

Девушка рассказала, что в этом году конкурс был заинтересован в финансировании и деньгах, ведь, как выяснилось, компания, конкурс полные банкроты. Поэтому основная цель была привлечь компанию инвесторов и спонсоров.

Украинская участница призналась, что почувствовала игнор в свою сторону, ведь даже в интервью для конкурса не было никаких вопросов о войне в стране. Она предположила, что сами организаторы не были готовы транслировать события, которые происходят в Украине на весь мир через призму своего шоу.

Ранее мы писали, что "Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова призналась, что едва не совершила самоубийство.