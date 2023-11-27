Певец Том Оделл, бывший парень Тейлор Свифт, женился на модели

Свадьбу для близких друзей и родных сыграли в лондонском Хэкни.

32-летний певец Том Оделл тайно женился на 22-летней модели Джорджи Сомервилл на семейной свадьбе в Хэкни. Ранее Томас встречался с американской суперзвездой Тейлор Свифт, но позже он признавался, что свидания прошли не очень хорошо. Об этом пишет Daily Mail.

Томас и Джорджи выбрали для церемонии церковь Святого Иоанна Иерусалимского в лондонском районе Хэкни. Церемония прошла в субботу, 25 ноября. До этого пара встречалась несколько лет и три года они были помолвлены.

22-летняя Джорджи поделилась фотографиями счастливого дня в своих сториз в Instagram, продемонстрировав потрясающее шелковое платье цвета слоновой кости, пошитое в викторианском стиле.

Свадьба Тома Оделла и Джорджи Сомервилл

На ней была простая вуаль, кремовая повязка на голову, расшитая бисером, и она несла букет из красных, фиолетовых и белых цветов.

После Джорджи изменила свой вечерний наряд, выбрав платье с отделкой из перьев, дополненное потрясающей кружевной накидкой. Гостей в церковь и на место празднования доставляли на красных двухэтажных автобусах.

Свадьба Тома Оделла и Джорджи Сомервилл

Том Оделл прославился своим хитом Another Love, который набрал 825 миллионов просмотров в Youtube.

Том Оделл - Another Love

Певец шутил, что его песни в первую очередь основаны на его "неспособности поддерживать отношения с кем-то дольше шести месяцев".

В интервью Hunger TV в 2013 году он сказал: "Я считаю, что пишу песни гораздо лучше, если я честен и пишу о вещах, которые со мной происходят. Однако это может быть немного странно, когда друзья или подруги понимают, что песня о них. Но удивительно, что тебе это сходит с рук. Художественная лицензия, кажется, они это называют".

Том ненадолго встречался с Тейлор Свифт в 2013 году, а в 2016 году рассказал журналу Cosmopolitan: "У меня были неудачные свидания. Одно из них было настолько ужасным, что я сбежал через окно в туалете".

Он даже рассказывал, что придумал несколько кодовых фраз, которые позволяли ему уходить со свиданий.

"Например: "Мой друг что-то переживает, мне нужно идти" или "Мой дом горит". Однако использовать их можно не так уж часто", — шутил певец.

Свадьба Тома Оделла и Джорджи Сомервилл Фото: Instagram Tom Odell Свадьба Тома Оделла и Джорджи Сомервилл Фото: Instagram Tom Odell

В прошлом году Том Оделл пережил неприятный инцидент с фанаткой, которая присылала ему письма и дежурила у его дома.

45-летняя Ольга Москалева засыпала звезду открытками, письмами и электронными посланиями и преследовала его по клубам, где он давал концерты, надеясь наладить с ним контакт.

Ее попросили оставить певца в покое, но она преследовала его более 17 месяцев с 1 апреля 2020 года по 20 сентября 2021 года.

Напомним, ранее замуж вышла актриса Мишель Докери, звезда сериала "Аббатство Даунтон" и фильма "Джентльмены". Ее избранником стал брат актрисы Фиби Уоллер-Бридж.