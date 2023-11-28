Леонардо Ди Каприо в компании Лили Гладстоун появился на Gotham Awards (фото)

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49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо посетил звездную церемонию вручения наград Gotham Awards вместе со своей коллегой по фильму "Убийцы цветочной луны" Лили Гладстоун, 37, в понедельник, 27 ноября 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда картины "Волк с Уолл-стрит" позировал на красной дорожке на одноименной улице в Нью-Йорке.

Ди Каприо был в классическом черном смокинге с белой рубашкой и атласной бабочкой.

Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун Фото: Getty Images

Тем временем актриса индейского происхождения появилась на церемонии в темно-синем платье с высоким декольте, украшенным золотыми элементами. Ее волосы были уложены на одну сторону, а на лице визажисты сделали макияж с акцентом на карих глазах Лили Гладстоун. К образу знаменитость добавила золотые серьги, позируя на красной дорожке с Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун Фото: Getty Images

Звездный дуэт сыграл супружескую пару в американском эпическом криминальном вестерне "Убийцы цветочной луны", который вышел на экраны 20 октября 2023 года и автором которого стал режиссер Мартин Скорсезе. Картина получила награду на Gotham за чествование исторических моментов, а именно трагедии племени Осейдж, представители которого начали загадочно умирать в начале ХХ века.

Трейлер фильма "Убийцы цветочной луны"

Напомним, Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун снялись для Vogue Великобритания.

Также Фокус писал о планах Леонардо Ди Каприо до 50 лет.