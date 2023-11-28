Ким Кардашьян появилась на публике в прозрачном платье с огромными черными цветами

Звезда телеэкранов не стесняется откровенных образов

43-летняя американская телезвезда и модель Ким Кардашьян появилась на публике в черном длинном платье в цветы, которое имитирует голое тело. Фото с благотворительного мероприятия Baby2Baby в Калифорнии модель опубликовала в своем инстаграме.

На фото довольно привлекательная и пышная фигура Ким выглядела как песочные часы. Для выхода в свет Ким Кардашьян надела платье из коллекции парижского бренда Balenciaga.

Платье в крупные черные цветы пошито полностью из прозрачной ткани. Под низ Ким надела бежевый Catsuit (эластичный комбенизон на все тело), который сделал имитацию голого тела.

Подчеркнул талию звезды массивный черный бант в виде пояса.

Под платье звезда телевидения обула туфли с острым носком также бежевого цвета.

Относительно прически и макияжа. Звезда телевидения не стала предпринимать никаких действий со своими волосами, поэтому вышла с легка закрученными, распущенными прядями с мокрым эффектом. Макияж Ким сделала еле заметный в бежевых оттенках.

Относительно украшений звезда ограничилась несколькими колечками на руках. Маникюр звезды также был в бежевых оттенках.

Это не первое появление Ким в откровенном образе. Недавно она появилась в прозрачном платье с крестами от американского бренда Chrome Hearts.

Напомним, Ким Кардашьян выбрала платье с крестами для выхода на красную дорожку.