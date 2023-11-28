Дуа Липа показала как проводит выходные с сестрами

Певица весело провела время с самыми родными

28-летняя британская певица Дуа Липа показала как провела выходные со своими сестрами. Кадры с отдыха певица опубликовала в своем инстаграме.

"CPH выходные с моими сестрами", — подписала серию фото Дуа Липа.

На фото видно, что девушки ели, гуляли, выпивали и просто хорошо проводили вместе время.

На первой фотографии Дуа Липа показала, как она языком облизывает только приобретенное мороженое.

Уже на втором фото певица счастливо позирует со своей младшей сестрой, 22-летней Риной, с которой они очень похожи внешне. Девушки отдыхают в одном из заведений и весело проводят время.

Уже на третьем фото Дуа Липа показала стеллаж с большим количеством выпивки, очевидно девушки побывали где-то на дегустации напитков.

Также певица опубликовала фото образов в которых она проводила время с сестрами. На одном из снимков Дуа Липа одета в белую короткую мини юбку, серый гольф, черные капроновые колготки и легкое коричневое пальто. Дополнила образ певица туфельками в черно-белый принт. На другом фото с сестрами в лифте Дуа одета в бежевый тренч и массивный бежевый шарф, в качестве аксессуара также Дуа Липа взяла черную массивную сумку.

Напомним, Дуа Липа раскрыла секрет счастливых отношений.