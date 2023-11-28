Певица Анна Тринчер разводится с Александром Волошиным спустя год после свадьбы

Ранее певица решительно отрицала все слухи о разводе.

Певица Анна Тринчер сообщила новость в Instagram, опубликовав видеоролик с мужем, блогером Александром Волошиным. Пара поженилась только год назад на пышной церемонии.

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Украинская певица и блогер Анна Тринчер сообщила, что они с любимым больше не вместе. По словам Анны, так часто случается, что пары расходятся. Она пожелала бывшему мужу быть счастливым, однако уже не рядом с ней.

Пост Анны Тринчер Фото: annatrincher_official\Instagram

"Мы взрослые люди и так бывает. Главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет — неважно. Надеюсь, вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как мы друг друга. Так будет лучше для нас, все хорошо, не переживайте. Мы взрослые люди и так бывает", — написала Анна.

Пост Анны Тринчер

Анна Тринчер и Александр Волошин начали встречаться весной 2021 года.

Уже через несколько месяцев Волошин сделал предложение своей возлюбленной. Пара поженилась в сентябре прошлого года.

Анна Тринчер и Александр Волошин Фото: annatrincher_official\Instagram Анна Тринчер и Александр Волошин Фото: annatrincher_official\Instagram

Но уже в этом году начали появляться новости о том, что у пары есть проблемы. Анна этого не отрицала, однако не говорила, что собирается подавать на развод.

Она даже не была на дне рождении своего мужа, когда он праздновал 26-летие. Потом выяснилось, что у нее были проблемы со здоровьем. Но впоследствии Анна поехала на отдых без мужа, взяв с собой только подружек.

Тринчер и Волошин посещали семейного психолога и пыталась спасти брак. Однако, как оказалось, Александру и Анне не удалось справиться с кризисом.

Напомним, ранее певица рассказывала, что на их брак повлияло несколько факторов, в частности, депрессия, которую диагностировали у Александра.

"Многие говорят, что это нормальный период. Первые два с половиной, три года всегда наступает кризис, когда пропадает влюбленность и начинается период очень взрослой, осознанной и глубокой любви. И в момент, когда не играют гормоны, кажется, что что-то не так, как раньше", — рассказывала Тринчер.