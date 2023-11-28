"Наша принцесса": Пэрис Хилтон впервые рассказала о дочери (фото)

Лондон Хилтон родилась в ноябре 2023 года и стала вторым ребенком знаменитости.

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон впервые рассказала о новорожденной дочери Лондон, которая появилась на свет в конце осени 2023 года. Об этом пишет People.

"Я невероятно счастлива от того, что наша маленькая принцесса здесь. Моя жизнь кажется такой полной: у меня есть маленький мальчик, а теперь и моя маленькая девочка", — рассказывает жена венчурного капиталиста Картера Реума, 42.

Мама двоих детей добавила, что в этом году День благодарения был особенным, ведь она объявила поклонникам новость о пополнении в семье, а также впервые показала первенцу Фениксу новогоднюю елку.

"Видеть, как его глаза загораются, — это такое счастье, волшебный опыт. Не могу дождаться нашего первого Рождества всей семьей", — признается Пэрис.

У Пэрис Хилтон родилась дочь Лондон

Кроме этого, мама двоих детей отметила, что продолжает активно работать. Сейчас она снимается в новом сезоне шоу "Влюбленная Пэрис".

"Я рада, что мои поклонники увидят следующий этап моей жизни, когда я стала женой и мамой. Вы сможете по-настоящему глубоко взглянуть на мою жизнь: какая я веселая мама и как это мне нравится", — отмечает американская знаменитость.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом Фото: Instagram parishilton

Лишь в начале 2023 Хилтон объявила о рождении своего первого ребенка — мальчика Феникса. А уже в конце года в звездной семье произошло еще одно пополнение. Двое малышей появились на свет с помощью услуг суррогатных мам.

Напомним, Пэрис Хилтон сообщила о рождении второго ребенка.

Также Фокус писал о годовщине бракосочетания Пэрис Хилтон и ее избранника.