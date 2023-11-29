Святого Николая, Сочельник и Рождество Христово: новый церковный календарь на декабрь 2023 года

Новые даты церковных праздников в декабре 2023 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

Календарь церковных праздников на декабрь 2023 года:

Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:

1 декабря – святого пророка Наума;

2 декабря – святого пророка Авакума ;

3 декабря – святого пророка Софония;

4 декабря – святой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина ;

5 декабря – преподобного и богоносного Саввы Освященного ;

6 декабря – святого Николая;

7 декабря – святого Амвросия, епископа Медиоланского;

8 декабря – преподобного Патапия;

9 декабря – зачатие святой Анны;

10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

11 декабря – священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;

12 декабря – преподобного Спиридона чудотворца;

13 декабря – святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии;

14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика;

15 декабря – святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана;

16 декабря – святого пророка Аггея;

17 декабря – святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила;

18 декабря – святого мученика Севастиана и тех, кто с ним;

19 декабря – святого мученика Бонифатия;

20 декабря – святого священномученика Игнатия Богоносца;

21 декабря – святой мученицы Юлиании;

22 декабря – святой великомученицы Анастасии;

23 декабря – святых десяти мучеников в Крите;

24 декабря – Сочельник, святой преподобномученицы Евгении;

25 декабря – Рождество Христово;

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы ; святого священномученика Евтимия;

27 декабря – святого апостола, первомученика и диакона Стефана ;

28 декабря – святых мучеников, сожженных в Никодимии;

29 декабря – святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме;

30 декабря – святой мученицы Анисии;

31 декабря – преподобной Меланки Римлянки; святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня, Щедрый вечер.