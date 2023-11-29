Святого Николая, Сочельник и Рождество Христово: новый церковный календарь на декабрь 2023 года
Новые даты церковных праздников в декабре 2023 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.
Календарь церковных праздников на декабрь 2023 года:
Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:
1 декабря – святого пророка Наума;
2 декабря – святого пророка Авакума ;
3 декабря – святого пророка Софония;
4 декабря – святой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина ;
5 декабря – преподобного и богоносного Саввы Освященного ;
6 декабря – святого Николая;
7 декабря – святого Амвросия, епископа Медиоланского;
8 декабря – преподобного Патапия;
9 декабря – зачатие святой Анны;
10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
11 декабря – священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;
12 декабря – преподобного Спиридона чудотворца;
13 декабря – святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии;
14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика;
15 декабря – святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана;
16 декабря – святого пророка Аггея;
17 декабря – святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила;
18 декабря – святого мученика Севастиана и тех, кто с ним;
19 декабря – святого мученика Бонифатия;
20 декабря – святого священномученика Игнатия Богоносца;
21 декабря – святой мученицы Юлиании;
22 декабря – святой великомученицы Анастасии;
23 декабря – святых десяти мучеников в Крите;
24 декабря – Сочельник, святой преподобномученицы Евгении;
25 декабря – Рождество Христово;
26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы ; святого священномученика Евтимия;
27 декабря – святого апостола, первомученика и диакона Стефана ;
28 декабря – святых мучеников, сожженных в Никодимии;
29 декабря – святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме;
30 декабря – святой мученицы Анисии;
31 декабря – преподобной Меланки Римлянки; святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня, Щедрый вечер.