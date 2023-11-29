Тимоти Шаламе появился на премьере Вилли Вонки в костюме на размер меньше

В кинотеатрах фильм появится в прокате уже 8 декабря.

27-летний Тимон Шаламе, который сыграл главную роль в фильме "Вонка" появился на премьерном показе в Лондоне в малиновом костюме без рубашки. Мероприятие состоялось вчера, 28 ноября, говорится на официальной странице WONKA в инстаграме.

Поскольку Тимон Шаламе сыграл главную роль в фильме, то конечно внимание камер и прессы было приковано именно к его личности и образу.

На этот раз для выхода в свет актер надел наряд от бренда Tom Ford Питера Хокингса — костюм малинового цвета. Образ актера состоял из велюровых брюк и пиджака малинового цвета. Под пиджаком актера не было ни рубашки, ни футболки, поэтому в объектив камер попал худощавый торс Тимона. Дополнил образ главный герой фильма "Вонка" ожерельем от Cartier с изумрудами, розовыми турмалинами и бирюзовыми опалами, которое ювелирный дом создал специально по случаю для актера.

Подчеркнул общую картинку актер коричневыми ботинками.

Судя по общей картинке, костюм пошитый специально для актера оказался немного маловат по размерам, ведь очень заметно, что Тимону не очень удобно в нем двигаться, а на фотографиях можно заметить, как костюм морщится под мышками.

Отметим, что кинолента "Вонка" была создана Полом Кингом по сценарию Саймона Фарнаби и Пола Кинга. По сценарию главный персонаж Вилли Вонка, которого все больше знают по детской книге Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" появится все на той же шоколадной фабрике. Остальную часть сюжета режиссеры пока не озвучили.

Напомним, Тимоти Шаламе появился в ярком кожаном костюме на премьере фильма "Вонка" в Токио.