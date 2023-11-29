Жена Уилла Смита раскрыла новые детали их отношений (видео)

Несмотря на то, что ранее сообщалось о разводе пары еще в 2016 году, сейчас они пытаются "исцеляться".

52-летняя американская актриса Джада Пинкетт-Смит раскрыла новые подробности своих отношений с Уиллом Смитом, 55. Об этом звезда экрана рассказала в свежем эпизоде "Шоу Дрю Бэрримор".

Несмотря на то, что она и звезда "Короля Ричарда" расстались в 2016 году, актриса отметила, что их брак остается нетронутым.

"Мы останемся вместе навсегда", — сказала она Дрю Бэрримор.

"Я пыталась. Мы пытались", — добавила Пинкетт-Смит, судя по всему, вспоминая их разрыв и свой роман с певцом Августом Альсиной, 31, о чем стало известно в 2020 году.

Джада Пинкетт-Смит

Рекламируя свои мемуары "Достойно", Джада рассказала в октябре 2023 года, что они с Уиллом Смитом "пообещали, что никогда не будет причин" для развода, поэтому они все еще работают над своими отношениями, хотя с 2016 года фактически не состоят в браке.

Также знаменитость сказала, что расставание ее и Уилла было именно тем, что им было нужно.

"Что касается Уилла, то мои с ним отношения, вы знаете, мы прошли через этот долгий период разлуки... чтобы путешествовать отдельно и путешествовать вместе", — объяснила Джада.

Уилл Смит с семьей Фото: Getty Images

Звездная пара состоит в браке с 1997 года. Они воспитывают двух общих детей — дочь Уиллоу и сына Джейдена.

Напомним, Уилл Смит с женой "находятся в процессе исцеления", несмотря на новости об их разводе.

Также Фокус писал о реакции детей Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит на разрыв их родителей.