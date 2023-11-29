Кто она Марианна Буданова? Все, что известно о жене начальника ГУР

Все, что можно найти о Марианне Буданновой

37-летний начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов после начала полномасштабной войны стал одной из важных фигур в украинском обществе. Украинцы пристально наблюдают за его деятельностью, однако больше всего их интересует его личная жизнь.

Еще больше внимания стало приковано к персоне его жены Марианны Будановой после того, как в сети появилась информация о ее отравлении. По предварительной информации женщину начальника ГУР отравили, сейчас она находится в больнице. Вероятнее всего, отравление произошло из-за попадания в организм тяжелых металлов.

Итак, что известно о Марианне Будановой. Фокус собрал всю возможную информацию, которую можно найти в сети.

Известно, что Марианне Будановой 30 лет. У них с мужем разница в 7 лет. Она родилась в Киевской области в поселке Ставище. По гороскопу она Лев.

Получила образование психолога.

Познакомилась Марианна со своим будущим мужем накануне событий на Майдане в 2013 году. Уже вскоре пара поженилась. Известно, что в этом году они отмечали 10 лет отношений. О наличии детей в семье ничего не известно. По словам Марианны Будановой, в одном из интервью она рассказала, что о начале полномасштабной войны узнала за день до этого. Домой приехал муж и сказал, что начнется вторжение, они собрали вещи и поехали к нему на работу.

Как впоследствии рассказал Буданов в одном из интервью, Марианна живет вместе с ним в его кабинете.

Относительно деятельности женщины начальника ГУР. По информации в открытых источниках с 2015 по 2017 год она активно занималась волонтерской деятельностью, помогала в Главном военном госпитале Киева.

Уже на выборах 2020 года Марианна выдвигала свою кандидатуру в депутаты Киевского горсовета 9-го созыва. Шла она вместе с политической силой Виталия Кличко. Тогда она не набрала необходимого количества голосов.

Уже через некоторое время Марианна заняла должность советника мэра Киева по вопросам предотвращения коррупции. Сейчас же, судя по всему, Марианна работает в том же ведомстве, что и муж. Однако, какую именно должность она занимает неизвестно.

Напомним, использовали вещество без вкуса и запаха: что известно об отравлении жены Буданова.