Молодая избранница Ди Каприо обнажилась на откровенной фотосессии для глянца

Модель появилась в откровенном образе

25-летняя итальянская модель и по совместительству девушка 49-летнего Ди Каприо Виттория Черетти обнажилась для известного глянца. Снимки модель опубликовала в своем инстаграме.

На фотосете девушка позировала без макияжа, на некоторых фото без белья. На некоторых фото девушка позирует в массивной одежде оверсайз, а уже после — совсем обнаженной.

На снимках 25-летняя Виттория Черетти выглядит максимально естественно — без косметики и мейкапа. На отдельных фото можно разглядеть веснушки на ее лице.

Известно, что девушка имеет немалую популярность в сфере моделинга. Она появлялась на мировых подиумах на показах Chanel и Versace. Также ее лицо было на глянцах Vogue и Harper's Bazaar.

Об отношениях Виттории Черетти и голливудского актера Леонардо Ди Каприо стало известно недавно. Однако официально звездная пара до сих пор не заявила об этом. Впервые пресса застукала парочку на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе, когда они горячо целовались.

Кроме этого, ходят слухи, что в этом году День благодарения парочка встретила вместе с родней Ди Каприо.

Напомним, Леонардо Ди Каприо отправился на прогулку с Витторией Черетти в Лондоне.