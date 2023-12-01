Пушистое и черное: принцесса Швеции Виктория вышла в свет в оригинальном вечернем наряде

Кронпринцесса и ее супруг Даниэль посетили Королевской эстрадное представление в компании принцессы и принца Уэльских.

Наследная принцесса Швеции Виктория в эффектном наряде и ее супруг, принц Даниэль присоединились к Кейт Миддлтон и Уильяму на Королевском эстрадном представлении. Визит шведской принцессы проходит на фоне скандала, разгоревшегося после выхода новой книги Омида Скоби о королевской семье. В Букингемском дворце опус "Финал" не комментируют. Об этом пишет Daily Mail.

Кронприцнесса Виктория, герцогиня Вестергетландская, наследница шведского престола и старший ребенок короля Швеции Карла XVI Густава, для выхода в свет выбрала эффектное пушистое платье от шведского бренда Toteme.

Принцесса Виктория и принц Даниэль в Альберт-Холле Фото: Getty Images

Она и ее супруг Даниэль присоединились накануне вечером к принцу и принцессе Уэльским на Королевском эстрадном представлении, которое проходило в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Платье без рукавов идеально сочеталось с подходящей накидкой, в которую она куталась, чтобы согреться.

Виктория дополнила свой элегантный образ золотой ожерельем-гривной на шее, массивными браслетами и эффектными серьгами в виде звеньев цепи.

К королевской чете, находящейся с визитом в Великобритании, присоединились принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые ранее приветствовали гостей в Виндзорском замке.

Перед началом представления принца и принцессу Уэльских приветствовали в королевской ложе исполнением "Боже, храни короля" в исполнении звезды Вест-Энда Саманты Баркс, которая играет Эльзу в мюзикле "Холодное сердце".

Королевские особы в Альберт-холле Фото: Getty

Мероприятие проводится в поддержку Royal Variety Charity, которая поддерживает представителей индустрии развлечений с помощью общенациональной схемы грантов.

Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала потрясающее платье Talina за 1288 фунтов стерлингов от Safiyaa темно-синего цвета. И еще раз подтвердила, что платья с кейпом теперь в числе ее любимых.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty

Светское мероприятие прошло на фоне нового скандала, связанного с британской королевской семьей. Бывший королевский журналист Омид Скоби, которого называют "рупором Меган Маркл", выпустил новую книгу "Финал" о королевской семье. В нидерландском переводе оказалось, что там упомянуты те члены семьи, которые якобы обсуждали цвет кожи Арчи перед его рождением.

В Нидерландах скандальную книгу даже сняли с продажи.