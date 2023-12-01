90-летняя Джоан Коллинз в гламурном образе воссоединилась со своим братом и сестрой

Звездная актриса редко встречается с родней

90-летняя британская актриса Джоан Коллинз на рождественские праздники воссоединилась со своим братом и сестрой. Встреча членов семьи состоялась на прошлой неделе, пишет издание HELLO.

Актриса встретилась со своей 55-летней сводной сестрой Наташей Коллинз Фостер и 77-летним братом Биллом.

На встречу Джоан надела привлекательную черную блузку с бриллиантовыми деталями и тонкими брюками. В то время как ее сестра Наташа была одета в яркий блейзер с леопардовым принтом и белые узкие джинсы. Билл выбрал для встречи блейзер цвета хаки.

"Было замечательно воссоединиться с моей сводной сестрой Наташей Коллинз Фостер и моим братом Биллом на рождественском празднике M&S на прошлой неделе. Рождество для семьи, и мне нравится, когда я могу быть рядом. Я всегда люблю видеть свою семью на Рождество, и в этом году особенно весело видеть мою сводную сестру Наташу, которую я вижу редко", — сказала Джоан.

Билл Коллинз, дама Джоан Коллинз и Наташа Фостер впервые позировали вместе Фото: www.hellomagazine

Известно, что Наташа является дочерью второй жены отца Джоан Коллинза Ирен. Билл имеет общую мать с Джоан, Эльзу Бессант.

Известно, что Наташа и Билл, не единственные братья и сестры Джоан.

Звезда "Время их жизни" также была старшей сестрой писательницы бестселлеров Джеки Коллинз, которая умерла в 2015 году.

Хотя о Наташе известно немного, сообщалось, что ее повседневная жизнь далека от жизни ее гламурной сестры. Она служила солдатом британской армии.

Напомним, 90-летняя Джоан Коллинз после пятого брака призналась, кто из мужчин был лучшим.