Барбигеймер в реальной жизни: Киллиан Мерфи и Марго Робби встретятся на одной съемочной площадке

После противостояния в мировых кинотеатрах, актеры встретились на одной съемочной площадке

33-летняя австрийская актриса Марго Робби известная ролью в фильме "Барби" и 47-летний ирландский актер Киллиан Мерфи, который снялся в фильме Оппенгеймер встретятся на одной съемочной площадке. Марго и Киллиан встретятся в новом сезоне "Актеры об актерах" говорится на официальной странице Variety.

Организаторы анонсировали выход нового сезона интервью-шоу "Актеры об актерах" и назвало имена участников, которые появятся в кадре. Известно, что презентуют шоу уже 11 января.

Известно, что в шоу появятся 24 звездных персоны. Некоторые из заявленных имен будут бороться за "Оскар" в 2024 году. Звездные актеры все разделены по парам. Именно там и встретятся Марго Робби и Киллиан Мерфи.

Интересно то, что эта парочка уже однажды встретилась в противостоянии. В 2023 году в прокат вышли две популярные киноленты "Барби" и "Оппенгеймер", они были презентованы публике в один день. Кинокартинки набрали нешуточную популярность и боролись за приз зрительских симпатии. В результате комедия "Барби" победила "Оппенгеймера". Эти два фильма полная противоположность друг другу, однако кинотеатры не успевали принимать всех желающих увидеть их в кинотеатрах. В результате фильм барби собрал большие кассы в мировом прокате чем "Оппенгеймер".

Известно, что среди участников шоу также будут такие звездные актеры как 58-летний американский актер Роберт Дауни-мол, который также сыграл роль в фильме "Оппенгеймер" и 56-летний Марк Руффало, который появился в фильме "Бедные-счастные".

В одном из выпусков будет и 40-летняя Эмили Блант. Она также сыграла роль в "Оппенгеймере". В откровенном разговоре будет и 41-летняя Энн Хэтэуэй, которая сыграла роль в фильме "Эйлин".

В список актеров также попала 35-летняя Эмма Стоун и 48-летний Брэдли Купер, 54-летний Колман Доминго и 26-летний Джейкоб Элорди, 38-летняя Кэри Маллиган и 46-летний Майкл Фассбендер, 42-летняя Натали Портман и 27-летний Пол Мескаль и другие.

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