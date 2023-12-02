Собака Бритни Спирс испортила ей день рождения

В доме певицы живет пять собак.

Американская певица Бритни Спирс 2 декабря отмечает свой 42-й день рождения, однако, как пишет TMZ, произошел инцидент, который подпортил артистке ее праздник.

Звезда отправилась к своему менеджеру и лучшему другу Кейду Хадсону, который живет в Лос-Анджелесе, чтобы вместе с ним и несколькими близкими людьми, включая ее 46-летнего брата Брайана. Все шло неплохо, однако в какой-то момент папарацци, дежурившие у дома, заметили, что Кейд, артистка и ее брат спешно покидают особняк Хадсона.

Позже выяснилось, что одной из собак Бритни потребовалась неотложная медицинская помощь, и ее пришлось доставить в круглосуточную ветеринарную клинику. Это случилось около 2 часов ночи. Животное не было видно ни на одном снимке с места происшествия, но фотограф на месте заверил журналистов, что пес действительно находился в машине с Бритни.

В течение ночи Спирс и ее менеджер были замечены, когда они останавливались у мини-маркета на заправке, чтобы купить немного еды. Кейд разгуливал по улице босым и в одежде, похожей на пижаму. В свою очередь Спирс выглядела не менее небрежно в красной фланелевой рубашке и свободных белых брюках в полоску.

Когда певица увидела камеры, она надела большие темные очки, а на ее лице было выражение беспокойства.

Утром звезда выглядела куда веселее и даже записала видео танцев с Кейдом, которое потом почему-то удалила.

Бритни Спирс и ее бывший муж Сэм Асгари заключили соглашение об опеке над их пятью собаками. Четверо питомцев были переданы под единоличную опеку Бритни, а оставшийся – Сэму. Примерно в то же время, когда соглашение стало достоянием общественности, Бритни объявила в Instagram, что взяла нового белого щенка по имени Сноу.

Ранее Фокус писал, что бывший бойфренд Бритни Спирс Джастин Тимберлейк хочет подать в суд на певицу за ее мемуары, где она рассказала об аборте.