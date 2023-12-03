Звезда "Сверхъестественного" Марк Шеппард рассказал, что перенес шесть сердечных приступов

В популярном сериале британский актер исполнил роль демона Кроули.

Популярный британский актер Марк Шеппард, звезда сериала "Сверхъестественное", едва не умер после шести сердечных приступов. 59-летний актер рассказал, что у него случился "вдоводел" — самый смертельный вид остановки сердца. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Сверхъестественное" Марк Шеппард рассказал, что перенес шесть обширных сердечных приступов после того, как потерял сознание на своей кухне в Лос-Анджелесе.

Марк Шеппард на больничной койке

59-летний британский актер выразил благодарность своей жене Саре Луизе Фадж за то, что она спасла ему жизнь, и сказал, что чувствует себя хорошо после того, как перенес четыре реанимации.

Шеппард сказал, что у него случился "вдовец", или "вдоводел" — самый смертоносный вид остановки сердца, который возникает, когда блокируется самая крупная коронарная артерия.

Он опубликовал фотографию, на которой он лежит на больничной койке в Провиденс-Сент-Джозеф, Калифорния.

49-летний коллега Шеппарда по фильму Миша Коллинз назвал его печальный опыт "впечатляющим".

Марк Шеппард и Миша Коллинз

"Шесть сердечных приступов? Два или три были бы достаточно впечатляющими. Ты нас впечатлил, окей. А теперь выздоравливай и возвращайся в строй вместе с нами. Люблю тебя, приятель", — написал Миша.

"Вчера шел на встречу, когда потерял сознание на кухне. Спустя шесть тяжелых сердечных приступов и четыре раза, когда меня воскрешали из мертвых, у меня, по-видимому, была 100-процентная закупорка артерии. Вдоводел. Если бы не моя жена и невероятный персонал больницы, а бы не писал этот пост. Мои шансы на выживание были практически нулевыми. Я чувствую себя прекрасно. Смирился еще раз. Завтра домой!", — написал актер в посте.

По данным Медицинского центра Ирвинга Нью-Йоркского пресвитерианского университета, ПМЖВ ( Передняя межжелудочковая ветвь, или передняя нисходящая артерия ) является крупнейшей коронарной артерией, по которой к сердцу поступает почти 50 процентов крови.

Шеппард наиболее известен по роли суперзлодея демона Кроули в сериале "Сверхъестественное", также он снимался во многих популярных сериалах последних лет, в том числе в перезапуске "Звездного крейсера "Галактика".

От "вдоводела" чуть не скончалась известная актриса Рози О'Доннелл. Она перенесла этот вид сердечного приступа в 2012 году и после него радикально изменила свою диету, а также перенесла операцию.

По данным экспертов, симптомы "вдоводела" и других сердечных приступов включают боль в груди, одышку, учащенное или нерегулярное сердцебиение, боль в руках или плече, а также ощущение головокружения или слабости. Любой, кто столкнулся с этим, должен обратиться к медикам.

Напомним, недавно скончалась известная актриса Фрэнсис Стернхаген. Она была обладательницей двух премий "Тони", но зрителям запомнилась в роли Банни МакДугал, свекрови Шарлотты из популярного сериала "Секс в большом городе".