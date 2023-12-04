Елена Зеленская рассказала как часто видится Владимир с ней и детьми

Первая леди не скрывает, что скучает по мужу

45-летняя жена Президента Украины Владимира Зеленского Елена откровенно рассказала об отношениях с мужем и разговорах, которые возникают между ними сейчас.

Подробностями Первая леди поделилась во время встречи с представителями иностранных СМИ из Индонезии, Японии, Южной Кореи, Камбоджи, Таиланда, Монголии и Сингапура.

Конечно ни для кого не секрет, что сейчас семья Президента Украины Владимира Зеленского вынуждена жить отдельно ради их безопасности. Однако прошло уже почти два года с начала полномасштабного вторжения и конечно прессу интересует как изменились их отношения. Именно поэтому один из журналистов спросил первую леди, как часто сейчас пара видится.

На что Елена Зеленская ответила, что, к счастью, встречи с мужем участились, они могут видеться раз или два в неделю.

"Мы так же не можем жить вместе. Он постоянно находится здесь. Мы стараемся находить возможности раз-два в неделю. К счастью, так возможность существует", — заявила Елена.

Чаще всего они пытаются говорить на обычные семейные темы, ведь они хоть немного возвращают их к тому семейному теплу, которых их лишили. Елена также уточнила, что в основном начинают разговор они за детей, она рассказывает, что у них на учебе, кто что успел натворить и тому подобное.

Также Елена призналась, что именно сегодня в понедельник встретилась с мужем и пошутила назвав этот день "счастливым понедельником". Кроме этого, она уточнила, что на встрече они обсуждали, какие подарки приготовить детям на Святого Николая, который в этом году в Украине отмечают по новому православному календарю 6 декабря вместо привычного 19 декабря.

Первая леди уточнила, что к единому мнению они не пришли с мужем, ведь детям нужно будет приготовить подарки и на Рождество (25 декабря), и Новый год (31 декабря).

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о свидании с женой.