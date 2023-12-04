13-летнему сыну Славе Демина сделают операцию

Подросток воспринимает это как новые приключения

Слава Демин рассказал, что его 13-летнему сыну предстоит операция. В своем инстаграме радиоведущий признался, что это плановая операция, которую больше некуда оттягивать.

"В среду у сына операция. Пришли сдавать анализы. Это будет его первая операция под общим наркозом. Говорит, что ждет ее больше чем Николая", — написал сначала Демин.

Уже впоследствии он рассказал, что его сыну Владу 13 лет и он имеет проблемы с аденоидами. Так как он взрослеет, а проблема сама по себе не исчезает, врач рекомендовал провести плановое удаление аденоидов.

"Владу 13 лет и пора удалять аденоиды. Дальше врач не хочет тянуть, ведь это может повлиять на нос, дыхание и перегородку. Мы с мамой переживаем больше чем ребенок. Мы очень долго ждали, чтобы они сами прошли, но ЛОР сказал, что надо удалять. Слава Богу сейчас это делается не так как раньше. Раньше просто привязывали детей и вырывали. Сейчас это делается под общим наркозом. Я как отец переживаю конечно, а чуваку прикольно", — рассказал Демин.

Также радиоведущий уточнил, что перед операцией сыну дали кучу направлений на анализы, чтобы убедиться, что с ним все хорошо.

Операция под общим наркозом планируется уже в эту среду.

Напомним, Ксению Мишину заподозрили в отношениях со Славой Деминым. А также ранее мы писали, что Слава Демин "предсказал" судьбу Потапа.