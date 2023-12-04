Актриса фильма "Дюна" травмировал глаз на пресс-конференции, посвященной фильму

Из зала, где были поклонники прилетел неизвестный предмет

27-летняя британская актриса Флоренс Пью, которая известна ролью в научно-фантастическом фильме "Дюна" вторая часть, получила под глаз от незнакомки на презентации ленты. Видео опубликовали на канале Australian Community Media.

Неприятная ситуация возникла во время пресс-конференции в Сан-Паулу, Бразилия на которую явились актеры второй части фильма Дюна. Среди них и 27-летний Тимоти Шаламе, 32-летний Остин Батлер и 27-летняя Зендея.

Когда актеры вышли к поклонникам, которые собрались увидеть своих любимых героев, и позировали перед камерами, кто-то из присутствующих в зале бросил неизвестную вещь, которая попала прямо в глаз 27-летней Флоренс. Удар был сильным, поскольку актриса сразу схватилась за глаз, который явно травмировался.

Ее коллеги-актеры сразу же начали помогать Флоренс и проверили все ли с ней хорошо.

Стоит отметить, что вторая часть фильма "Дюна" должна появиться в прокате в марте 2024 года. Если вторая часть фильма будет иметь такой же успех как и первая, то режиссеры уже имеют идеи относительно съемок третьей части фильма.

Напомним, больше экшена, больше драмы: вышел второй трейлер фильма "Дюна: часть вторая".