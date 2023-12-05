Ким Кардашьян сыграет адвоката в фильме для взрослых

Многодетная мать стала очень востребованной актрисой.

43-летняя американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая учится на адвоката, получила возможность показать результаты своего образования. Правда, речь идет не о ее юридической деятельности, а о съемках в юридическом драматическом сериале Hulu, пишет Deadline.

По информации издания, Ким, которая недавно снялась в "Американской истории ужасов" ("AHS: Delicate"), продолжает сотрудничать с соавтором и исполнительным продюсером AHS Райаном Мерфи в рамках проекта, который описывается как "высококлассный, глянцевый и сексуальный фильм для взрослых". Это первый сериал Мерфи в рамках его нового контракта с Disney, продюсером которого является компания 20th Television, входящая в состав Disney TV Studios.

Кардашьян собирается сыграть самого успешного адвоката по бракоразводным процессам в Лос-Анджелесе и владелицу женской юридической фирмы в сериале, сценарий которого написал создатель Brothers & Sisters Джон Робин Байц.

Мерфи, Байц и Бакен предложили идею сериала Кардашьян и Крис Дженнер, менеджеру братьев и сестер Кардашьян-Дженнер и исполнительному продюсеру их сериала без сценария. Соглашение было заключено сразу же.

Затем Мерфи, Кардашьян и Дженнер продали проект компании Hulu, которая продолжила его реализацию в свете успеха "Кардашьян" и "AHS: Delicate" на платформе. Стремясь сохранить Кардашьян и Дженнер в своих рядах, Hulu выкупила площадку в комнате, приняв на себя, как говорят некоторые источники, прямой приказ о сериале.

Хотя сделки все еще прорабатываются, Мерфи, Кардашьян и Дженне уже начали предварительный кастинг. Сейчас они выбирают трех актрис, которые сыграют гламурных и опытных партнеров Кардашьян по юридическим вопросам.

По словам источников, производство сериала планируется начать в конце 2024 года, а премьера состоится в начале 2025 года.

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