Поклонники Могилевской раскритиковали ее новую песню и назвали "крысой": певица ответила

Певица призналась, что не планировала выезжать из Украины

48-летняя певица Наталья Могилевская, которая недавно презентовала новую песню "Я возвращаюсь" попала под волну хейта со стороны поклонников. Подробностями певица поделилась в своем инстаграме.

Так, хейтеры обвинили певицу в бегстве из Украины, когда началась полномасштабная война. Могилевская получила сообщение в котором поклонник назвал крысами всех, кто бежал из Украины, а сейчас вспомнил о родине и возвращается домой

"Кому вы здесь нужны, дальше сидите по своим норам, где вы прятались", — написал Могилевской один из подписчиков.

После этого комментария певица решила разъяснить ситуацию. Она отметила, что с 24 февраля 2022 года не покидала территорию Украины, а песню, которую она представила "Я возвращаюсь" это олицетворение тех людей, которые все же выехали за границу, но вернулись на родину.

Она также отметила, что тогда отменила все свои концерты и спектакли за пределами государства. Сейчас она имеет очень плотный график ведь ездит по городам и городкам Украины с программой Я дома.

Конечно поклонники певицы также поддержали ее в комментариях.

"Так могут писать только люди, которые не следят за вашим творчеством, госпожа Наталья. Вы Человек с большой буквы! Спасибо вам!"

"Конечно, была дома. Помогала другим, пела в метро. Инстаграм все помнит. Народная артистка".

"Вот такая Наташа, на негативный комментарий ответила очень деликатно и с искренней улыбкой. Спасибо за Вашу общественную позицию и что лечите украинцев своей поддержкой и песнями!"

"Тот, кто следит за вами, тот знает, что вы делали и делаете эти годы. Вы молодец, вы сильный человек. А те, кто пишет эти несовместимые сообщения, сидит за границей. Или вообще бот. Желаю вам сил, вдохновения и новых песен. Мы вас любим".

"Наташа, все украинцы знают о вас, вашей помощи и поддержке с первого дня полномасштабного вторжения! А те что такое пишут, непутевые завистливые люди! Я, лично, горжусь вами на сам перед какой вы отзывчивый и добрый человек!!! За творчество и даже речи нет, особенно за эти годы!!! Мы вас любим и уважаем, ценим и гордимся".

Напомним, Наталья Могилевская презентовала щемящий клип об украинских беженцах, которые возвращаются домой.