Джеджула с бывшей женой устроили публичные выяснения отношений и перешли на личности

Семья Джеджул до сих пор не поделит общую дочь

Бывшая жена 48-летнего актера и телеведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус рассказала, что отец ее дочери мстит ей и совсем не думает об их общем ребенке. В интервью с Алиной Доротюк Леус рассказала, что на днях состоялось очередное судебное заседание на котором решалась судьба их общей дочери с Андреем Адель.

После развода в 2022 году дочь осталась жить вместе с мамой Юлией. Женщина из-за войны в стране и угрозы жизни дочери приняла решение уехать с ней жить за границу. Однако, Андрей Джеджула против такого решения и просит у суда равноправное право опеки над дочерью.

Как рассказывает Юлия, в судебном иске Джеджула требует, чтобы девочка половину недели жила с ним — с воскресенья по среду. Кроме этого, девочка должна через год праздновать день рождения и Новый год с отцом и проводить каждое 8 марта с ним.

Бывшую жену актера такие требования не устраивают, поскольку она живет за границей и не сможет каждую неделю привозить девочку к отцу.

Юлия считает опасной жизнь дочери в Киеве, особенно в зимний период.

Бывшая жена недовольна, что суд поддержал требование ее бывшего мужа.

"По решению суда через 10 дней Аделина должна вернуться в Украину. Ракеты не ракеты... Ребенок мой должен теперь сидеть под обстрелами. Мало того, что я на последние деньги вывезла ребенка в безопасное место, чтобы он не спал в садике в подвалах, или чтобы мы не спали в ванной. Он никогда не спрашивал, что с ней, когда обстрелы. В последний раз она очень испугалась. Она только начала спать нормально",- сказала блогерша.

Женщина также отметила, что мужчина таким образом хочет лишь насолить ей, однако никак не думает о своей дочери.

Юлия уверяет, что три года сама воспитывает дочь и Андрей никак не помогает, даже отказался платить за садик.

Кроме этого, она отметила, что Джеджула не остановился на суде, он также подал иск в польское Министерство юстиции. Женщина не понимает действий бывшего мужа, поэтому думает, что он лишь хочет ей насолить.

После громкого интервью Юлии Леус шоумен не смог промолчать. В своем инстаграме он записал видеообращение и заявил, что его бывшая жена недовольная женщина с грязным ртом и рукам, которая льет на него грязь и врет.

Телеведущий считает решение справедливым, ведь оно делит права родителей поровну.

Также Джеджула обвинил бывшую в том, что она только ездит отдыхать за границу в то время, когда он работает в стране, в которой день и ночь война.

Он убежден, что для людей, которые живут за границей нет войны в Украине, а есть только возможность хорошо отдохнуть.

Также он обратился к интервьюерам, которые общались с его бывшей и пригрозил им судом за посягательство на его честь и достоинство.

Также он отметил, что бывшая жена пиарится на его фамилии, ведь до этого она была никем и о ней никто не знал.

Напомним, 17-летняя дочь Оли Фреймут показала как проводит время со своим бойфрендом .