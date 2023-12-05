Звезда фильма "Довбуш" набросился на родителей детей, которые говорят на русском

Актер не скрывает неприязнь к этим родителям

38-летний актер из Ивано-Франковска Алексей Гнатовский, известный ролью в историческом фильме "Довбуш", раскритиковал родителей, которые до сих пор не учат своих детей говорить на государственном языке. В интервью Студенческому телевидению Прикарпатского национального университета имени Стефаника актер отметил, что его очень бесят родители детей, которые до сих пор говорят на русском.

По его словам, конечно в том, что ребенок не знает государственного языка проблема исключительно родителей, которые не учат его говорить на украинском.

Актер считает, что вопрос языка, это показатель национального сознания, и когда маленький ребенок дома слышит русский язык, то понятно у него не возникает беспокойства или вопросов, ведь так говорят его родители.

Гнатовский убежден, что родители вынуждены доносить до ребенка, что он живет в Украине и его государственный язык украинский.

Родители должны пересилить себя и начать общение в быту на государственном языке, ведь это их обязанность перед подрастающим поколением, которое они воспитывают.

"Меня курвит, когда маленькие дети у нас в стране говорят на русском языке. И это не детей вина, это вина родителей", — отметил Гнатовский.

Актер убежден, что русскоязычные семьи только ищут отмазки, почему они до сих пор общаются на русском языке, ведь никто не хочет выходить из зоны комфорта.

Алексей считает, что лучше говорить на плохом украинском, но демонстрировать свою позицию, чем продолжать говорить на русском. Он также считает всех тех лиц, которые сейчас переходят на украинский язык, героями, ведь человек не стесняется меняться и показывать свои национальные настроения.

Актер также рассказал, что часто слышит различные отговорки относительно изучения языка, но он считает их бессмысленными. Ведь рано или поздно придется сделать этот шаг.

Напомним, звездный сын Ирины Горовой и Потапа впервые дал откровенное интервью.