"Развод – это маленькая смерть": Анна Тринчер о психологе, сексуальности и планах на будущее

Украинская певица посоветовала женщинам не быть идеальными и рассказала, когда открывается истинная женственность.

Украинская певица, инфлюэнсер и актриса Анна Тринчер недавно объявила о новом витке в творчестве, который совпал с изменениями в личной жизни артистки. Что вдохновляет Анну, как она проживает трудности, и о чем говорят ее новые песни – в новом интервью Фокусу.

Аня Тринчер

Что сейчас тебя вдохновляет? В чем ты ищешь силу для творчества и развития?

В новый период жизни и перемен я нахожу вдохновение повсюду: йога, медитации, близкие люди. Также сейчас меня вдохновляют сильные женщины, девушки, а в последнее время – и сама себя вдохновляю. Как бы это ни звучало, но я нашла вдохновение внутри себя. Отсюда идет волна моего нового творчества – все внутри меня.

Внутренняя сила и желание развиваться открывают меня другую, и приятно, что это замечают люди. Также меня вдохновляет познание себя и внутреннего "я", ведь благодаря работе над собой, проработке переживаний и триггеров с психологом я узнаю, что где-то делала то, чего не желала, и это помогает мне узнать, чего на самом деле я хочу, какой себя вижу спустя год. Также люблю наслаждаться моментом, даже если в 6 утра я очень хочу спать.

Аня Тринчер

Дай топ-3 совета для людей, переживающих сложные времена

Совет первый, который я всем даю в последнее время, – всем психолога в дом. Поверьте, иногда вы не столь сильны, как думаете. Чтобы пережить сложный период, тем более, если не хотите делиться переживаниями с близкими, психолог вам точно поможет. Второй – найдите себе занятие, хобби или работу, которые будут вам интересны, и вы будете не только развиваться, но и наслаждаться процессом. Третий – любите жить, каким бы ни был ваш день, поблагодарите за него.

Какие события в твоей жизни побуждали тебя к внутренним изменениям?

Их произошло не так много, но, во-первых, я почувствовала, что перестала получать удовольствие от всего, появились апатия и страх сделать что-то не то, навредить себе. Это все привело к переменам, как, собственно, и работа с психологом. . А во-вторых, развод – это маленькая смерть, после которой начинается новая жизнь, и обязательно приходят перемены.

Кому ты посвятишь свою новую работу "Колоски", которую уже активно показываешь в социальных сетях и что хочешь донести до слушателей?

"Колоски" – это о той же значимости слов "неидеальна я". Многие девушки сомневаются в себе, и многие сомневаются в силе девушек, но, прожив непонятности в жизни, женщина открывает настоящую привлекательную женственность. Я готова кричать каждой девушке, женщине, что неидеальность – это только мысли в вашей голове. А после сложных моментов всегда будет только успех, и он никогда не станет проигрышным, если вы любите себя и заботитесь о себе.

Всегда ли открытость женщины – это сексуальность и всегда ли сексуальность – это невоспитанность?

Нет, открытость женщины не связана с сексуальностью, и сексуальность не обязательно свидетельствует о воспитанности или наоборот. Открытость может проявляться в разных аспектах личности и может быть связана с выражением эмоций, открытием нового опыта, честностью в общении и т. д. Сексуальность, в свою очередь, является естественной частью человека и может проявляться разными способами.

Ранее Фокус писал о разводе Анны Тринчер и Александра Волошина.