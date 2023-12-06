Владимир Ярославский честно ответил был ли у него интим с Ольгой Мартыновской

Роман судьям проекта "Мастер Шеф" Ярославскому и Мартыновской приписывают уже давно.

44-летний шеф-повар, совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина" Владимир Ярославский откровенно рассказал, что происходит в его отношениях с коллегой по проекту 34-летней Ольгой Мартыновской. Подробности шеф-повар рассказал в интервью Рамина Эсхакзай.

Владимир признался, что между ним и Ольгой нет партнерских отношений и ни разу не было интимных. По его, словам, к счастью, они смогли сохранить их дружбу и общение и сейчас их можно назвать лучшими друзьями.

"Мы прям честно очень-очень классные друзья. И я честно счастлив, что мы не переступили ту грань, чтобы не залесть в постель вместе. У меня так происходит, что те люди, с которыми я сумел сохранить дружеские отношения, они со мной по жизни лучшие друзья. По работе у меня был пример, когда я случайно, прям случайно, что-то произошло, и мы с девушкой хотели уволиться в один день. Случился интим, а потом все пошло не так, а до этого хорошо дружили в коллективе. И я после этого решил, никогда на работе не заводить никаких отношений", — прокомментировал слухи об отношениях Ярославский.

Также он отметил, что по его опыту, отношения на работе никогда ни к чему хорошему не приводят.

"Кстати, те люди, которые на работе заводят отношения, это влияет, со временем, не хорошо на работу. Возможно есть и другие случаи, я же не претендую 100% так. В моей жизни так сработало, интим на работе и я очень рад, что мы друзья".

Также Ярославский признался, что может спокойно себе позволить поцелуи с Ольгой Мартыновской, а больше они даже могут спать в одной кровати.

"Мы серьезно очень близки. Когда мы ездили на заграничные ужины, мы спали в одной кровати. Мне нормально. Единственное, что мы можем проснуться вместе в одной кровати, оно так похоже, я могу нормально ее поцеловать, просто, в губы, и это нормально. Без никакого подтекста", — добавил шеф-повар.

Ярославский также признался, что неоднократно думал об отношениях с Олей, анализировал, однако, какие именно мысли приходили ему в голову так и не рассказал.

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