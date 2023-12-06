Натали Портман рассказала о странном вопросе от короля Чарльза
Актриса "Звездных войн" познакомилась с королевской семьей в 1999 году.
Натали Портман, известная своей ролью Падме Амидалы в трилогии-приквеле "Звездных войн", недавно поделилась воспоминаниями о памятной встрече с королем Чарльзом во время своего появления в телешоу "Смотри, что происходит в прямом эфире". Тогда король задал ей забавный вопрос. Об этом пишет Hello Magazine.
Актриса, вошедшая во вселенную "Звездных войн" в 18 лет с выходом на экраны "Скрытой угрозы" в 1999 году, вспомнила забавный, но неловкий вопрос, заданный принцем Чарльзом на премьере фильма.
Натали рассказала, что во время их встречи король Чарльз, который тогда был принцем Уэльским, поинтересовался, снималась ли она в оригинальных фильмах "Звездные войны".
"Мне пришлось объяснить ему, что мне всего 18 лет", — пошутила Натали. Первый фильм из серии "Звездных войн" вышел в 1977 году. А Натали Портман родилась в 1981 году. Несмотря на немного неловкий момент, она описала королевскую особу как "очень дружелюбную".
Актриса призналась, что открыта для съемок в цифровом формате. Так как уже снималась в такой обстановке во время работы над приквелами. Она описала это как время важного обучения, поскольку она "впервые работала с зеленым экраном".
Персонаж Натали, Падме Амидала, встретила трагический конец в "Мести ситхов", но, учитывая тенденцию франшизы к возрождению персонажей, ее возвращение может быть возможным.
Она также с юмором поделилась анекдотом с участием Тайки Вайтити, который снял ее в фильме "Тор: Любовь и гром". Вайтити, не подозревая о том, что она уже играла в "Звездных войнах", однажды спросил, хочет ли она сняться в новом фильме франшизы.
"Я думала, он шутит, потому что он такой шутник", — сказала Натали, вспоминая, как ей пришлось напомнить ему о своей роли Падме.
Напомним, сейчас таблоиды обсуждают вероятный развод Натали Портман и ее супруга Бенджамина Мильпье. По слухам, хореограф изменил Натали с более молодой женщиной.