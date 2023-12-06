Натали Портман рассказала о странном вопросе от короля Чарльза

Актриса "Звездных войн" познакомилась с королевской семьей в 1999 году.

Натали Портман, известная своей ролью Падме Амидалы в трилогии-приквеле "Звездных войн", недавно поделилась воспоминаниями о памятной встрече с королем Чарльзом во время своего появления в телешоу "Смотри, что происходит в прямом эфире". Тогда король задал ей забавный вопрос. Об этом пишет Hello Magazine.

Актриса, вошедшая во вселенную "Звездных войн" в 18 лет с выходом на экраны "Скрытой угрозы" в 1999 году, вспомнила забавный, но неловкий вопрос, заданный принцем Чарльзом на премьере фильма.

Встреча Натали Портман и тогда еще принца Чарльза

Натали рассказала, что во время их встречи король Чарльз, который тогда был принцем Уэльским, поинтересовался, снималась ли она в оригинальных фильмах "Звездные войны".

"Мне пришлось объяснить ему, что мне всего 18 лет", — пошутила Натали. Первый фильм из серии "Звездных войн" вышел в 1977 году. А Натали Портман родилась в 1981 году. Несмотря на немного неловкий момент, она описала королевскую особу как "очень дружелюбную".

Актриса призналась, что открыта для съемок в цифровом формате. Так как уже снималась в такой обстановке во время работы над приквелами. Она описала это как время важного обучения, поскольку она "впервые работала с зеленым экраном".

Трейлер фильма "Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза"

Персонаж Натали, Падме Амидала, встретила трагический конец в "Мести ситхов", но, учитывая тенденцию франшизы к возрождению персонажей, ее возвращение может быть возможным.

Она также с юмором поделилась анекдотом с участием Тайки Вайтити, который снял ее в фильме "Тор: Любовь и гром". Вайтити, не подозревая о том, что она уже играла в "Звездных войнах", однажды спросил, хочет ли она сняться в новом фильме франшизы.

"Я думала, он шутит, потому что он такой шутник", — сказала Натали, вспоминая, как ей пришлось напомнить ему о своей роли Падме.

Напомним, сейчас таблоиды обсуждают вероятный развод Натали Портман и ее супруга Бенджамина Мильпье. По слухам, хореограф изменил Натали с более молодой женщиной.