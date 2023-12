54-летняя Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку в очень дерзком нагруднике (фото)

Знаменитость показала присутствующим результаты многочасовых тренировок в спортзале, похваставшись упругим и плоским животом.

Fмериканская певица и актриса Дженнифер Лопес вместе в 51-летним мужем Беном Аффлеком посетила церемонию вручения премии ELLE Women in Hollywood Awards в Nya Studios (Лос-Анджелес), выбрав для мероприятия весьма смелый образ, пишет People.

На красной дорожке звезда позировала в серебристом хромированном нагруднике, который не только выдавал отсутствие бюстгальтера и приоткрівал грудь, но и давал возможность всем желающим рассмотреть плоский и подтянутый живот Лопес.

Дженнифер сочетала рискованный дизайн верха с черной юбкой-карандашом с высокой талией и черными туфлями с ремешками. В руках она держала черный клатч, а ее образ дополнили замысловатые серьги с подвесками. Свои волосы знаменитость уложила в гладкую прическу.

Бен был в классическом черном костюме, рубашке и галстуке. Он позировал рядом с женой, и в какой-то момент пара даже поцеловалась на глазах у публики.

Чета Аффлеков радостно позировала фотографам Фото: Getty

Премия ELLE Women in Hollywood Awards вручается влиятельным женщинам, формирующим Голливуд сегодня. На мероприятии чествуют тех, кто внес заметный вклад, от эффектных выступлений на красной дорожке до творческих сил, стоящих за камерой, включая звезд с обложки ELLE.

Дженнифер вошла в число выдающихся лауреатов, представленных в выпуске журнала ELLE "Женщины в Голливуде" за 2023 год.

В список знаменитых женщин этого года также входят Нина Гарсия, Америка Феррера, Даниэль Брукс, Ева Лонгория, Фантазия Баррино, Грета Ли, Джоди Фостер, Лили Гладстон и Тараджи П. Хенсон.

В своем интервью для ELLE Дженнифер поразмышляла о меняющемся ландшафте актерских ролей для пожилых женщин. Она выразила уверенность в том, что с возрастом актрисы становятся более привлекательными, приобретая богатство характера и мудрость, которые подчеркивают их внутреннюю и внешнюю красоту.

"Люди поняли, что с возрастом женщины становятся сексуальнее. Они становятся более образованными и более богатыми характером. Все это очень красиво и привлекательно не только физически, но и внутри, красота, которую ты обретаешь с возрастом, мудрость", – отметила она.

16 февраля 2014 года выходит новый музыкальный альбом Лопес "This Is Me… Now". 10 января она представит первый сингл пластинки "Can't Get Enough".

Ранее Фокус писал, что Дженнифер показала огромный бассейн в своем роскошном особняке.