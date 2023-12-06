Кейт Хадсон в красном белье показала как делает дневной макияж

Актриса показала утренний беспорядок из косметики, который образовался в ее доме

44-летняя американская актриса Кейт Хадсон очаровала поклонников привлекательным фото без макияжа в красном белье. Снимки актриса фильма "Ножи наголо" и "Как избавиться от парня за 10 дней" опубликовала в своем Instagram.

На фото голливудская звезда Кейт Хадсон засветила своей стройной фигурой в стильном кружевном белье красного цвета. На фото актриса полностью без макияжа продемонстрировала весь свой арсинал косметики.

"Маниакально макияжный понедельник", — подписала фото актриса.

Стоит отметить, несмотря на то, что актриса родила троих детей, она имеет довольно стройное и подтянутое тело, которое не стесняется показывать своим поклонникам в откровенных образах.

Как и на этот раз. На фото хорошо заметно, как кружевная рубашка едва прикрывает грудь Кейт и имеет довольно сексуальный и откровенный разрез от колена и до бедра.

Конечно же образ актрисы не мог не привлечь внимание подписчиков, которые сразу же подключились комментировать фото.

"Гмм... тебе не нужен макияж. Конечно, тоже не так много".

"Круто, я ношу то же белье, что и Кейт Хадсон".

"Именно так, как каждый мужчина мечтал о вас, идеальное тело в идеальном беспорядке, доказательство, что никто не идеален... идеальный круг несовершенства и совершенства одновременно".

Напомним, актриса Кейт Хадсон показала игривый образ, опубликовав новую фотографию.