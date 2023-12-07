Дженифер Энистон сообщила о смерти 101-летнего продюсера

Актриса опубликовала щемящие фото с продюсером

В возрасте 101-год умер известный американский сценарист и продюсер Норман Лир. Его сердце остановилось 5 декабря, сообщила у себя на странице 54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон, известная ролью в сериале "Друзья.

"Норман Лир. Его шоу сформировало мое детство, и знакомство с ним было для меня одной из самых больших честей. Он сделал такую разницу. Огромное влияние на телевидение и человечество. Он мог вести и обсуждать горячие политические разговоры в трудные и напряженные времена, а мы могли смеяться и учиться. Я тоскую по тем дням. Когда творчество было инструментом обучения и могло вдохновить людей думать немного иначе. И конечно смеяться. Наш лучший источник исцеления.

Он был самым добрым и нежным человеком. Когда вы были в его присутствии, вы были единственным в комнате. Он заставлял всех это чувствовать. Даже когда кто-то думал не так, как он. Именно это делало его интерес к жизни и людям интересным для него. Проводить дискуссии и действительно воспринимать чувства людей и слышать их точку зрения. Он знал, как дать голос всем сторонам и как-то в процессе сблизить людей. Позвольте мне взять страницу из учебника Нормана как способ почтить его жизнь. Необыкновенная жизнь. Покойся с миром, Норман. Это был дар стоять в твоем свете", — написала актриса.

Известно, что в его активе было более 100 шоу, также в свое время за его спиной стояло продюсирование таких известных ситкомов 1970-х годов, в том числе "Все в семье", "Мод, Сэнфорд и сын", "Один день за одним", "Джефферсоны" и "Хорошие времена".

Стоит отметить, что причиной смерти сценариста стала естественная смерть по причине достижения почтенного возраста. Пемер он в собственном доме в Лос-Анджнлисе.

Напомним, в 36 лет умерла известная британская актриса фильмов для взрослых.