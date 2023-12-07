Таролог сказала о пророческой песне Макса Барских, которая дает ответ, когда закончится война

Таролог убеждена, что певец обладает хорошей интуицией

Известная украинская таролог Яна Пасынкова, которая одержала победу на шоу "Битва экстрасенсов" рассказала, что одна из песен Макса Барских предсказывает будущее. Об этом она рассказала в своем ютуб-канале .

В частности, таролог отвечала на вопросы подписчиков относительно магических способностей Оли Поляковой, которая недавно сообщила, что чувствует конец войны в Украине уже этой весной . Речь шла о том, можно ли ей доверять. На что таролог ответила, что в нынешних условиях, каждый человек имеет определенные ощущения, интуицию на которые можно полагаться. Однако никто не может точно подтвердить сейчас или это правда, пока не наступит этот период.

Однако таролог отметила, что другой звездный человек, а именно 33-летний певец Макс Барских написал песню, которая действительно имеет пророчество. Яна Пасынкова также отметила, что вскоре все об этом поймут. Речь идет о песне "Будет весна" написана в 2022 году.

"Песня написана Максом Барских "И будет весна, и мы стоим до конца". Она пророческая и вы это увидите. Я думаю человек очень хорошо и тонко чувствует этот мир", — заявила таролог.

Если обратиться к словам песни, то уже сейчас можно увидеть определенные совпадения.

"Город в огне, сердце болит, утомляет бой и враг не спит. Пули летят пока падает снег. И враг лежит, молчит". Эти слова переплетаются с событиями, которые украинцы переживали зимой 2022 года.

"Ночи без сна, нам не холодно. Ждет семья на окраинах, Вместе мы все победим. Это наша родная земля", — это следующие строки песни, которые также символизируют холодную и сложную зиму, которая выдалась из-за постоянных обстрелов мирных городов и обесточивания энергетических объектов страны.

"Пусть будет весна, Пока мы стоим до конца, И нас не сломает война, Наша вера объединяет сердца, Украина навеки жива. Украина это наша земля", — судя по всему именно эти слова таролог считает пророческими. Если верить ее предположениям, то судя по всему победу в войне украинцам стоит ждать именно весной.

Напомним, таролог назвала истинную причину развода Николая Тищенко.