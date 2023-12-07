Pantone назвал главный цвет 2024 года

Эксперты пришли к выводу, что этот цвет создает симбиотическую связь между чувством вкуса, зрением, осязанием и запахом.

Институт цвета Pantone объявил цвет 2024. Им стал Peach Fuzz (персиковый пушок), "теплый и уютный", "слегка чувственный".

"Бархатистый нежный персик, чей всеобъемлющий дух обогащает разум, тело и сердце. Теплый и уютный оттенок, подчеркивающий наше стремление к единению с другими и чувства, которые это вызывает, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz представляет собой свежий подход к новой мягкости. Утонченно чувственный PANTONE 13-1023 Peach Fuzz — это душевный персиковый оттенок, вызывающий чувство нежности и передающий послание заботы и обмена, общности и сотрудничества. Ярко свидетельствующий о хорошем вкусе, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz — это подарок чувствам, создающий симбиотическую связь между нашим чувством вкуса, зрением, осязанием и запахом", – говорится в заявлении Института.

Цвет года – это нечто большее, чем просто оттенок краски, который вдохновляет на выбор дизайна. Многие считают, что он представляет текущий культурный момент.

Впервые Pantone объявил цвет года в 2000-м, назвав таковым оттенок Cerulean Blue, который на его веб-сайте описан как отражающий "цвет неба в кристально чистый день, отражающий наше стремление к миру и релаксации, мы вступаем в новое тысячелетие".

Выбор прошлого года, Viva Magenta, описывается как "тонкий малиново-красный оттенок, основанный на природе, поощряющий экспериментирование и безудержное самовыражение".

По словам вице-президента Института цвета Pantone Лори Прессман, чтобы принять решение о цвете, "глобальная команда экспертов по цвету" прочесывает индустрию развлечений, искусство, моду, все области дизайна, туристические направления, образ жизни, "стили игры или приятный отдых", а также социально-экономические условия, чтобы определить цвет, оказывающий влияние.

"Цвет больше, чем один регион или один сектор дизайна. Мы видим, что этот цвет пересекает все области дизайна; цвет, который служит выражением настроения и отношения со стороны потребителей, цвет, который найдет отклик во всем мире, цвет, который отражает то, что ищут люди, ибо цвет, который может надеяться ответить на то, что, по их мнению, им нужно"", – пояснила Прессман.

Ранее Фокус писал, что три актрисы "Короны" вышли на красную дорожку в нарядах очень модного цвета.