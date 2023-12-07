Стало известно сколько украинские звезды зарабатывают в новогодние корпоративы

Гонорары артистов значительно упали из-за войны в Украине

Начало декабря это всегда сезон новогодних корпоративов. Именно в это время работодатели в поиске звезд, которые сделают новогодние празднования ярче и насыщеннее. И если работодатели в курсе сколько обходится такое удовольствие, то обычным украинцам интересно, сколько же платят за выступление звездам на корпоративах. Издание"Главком" сделало подборку украинских звезд, которые выступают на корпоративах и озвучило их гонорары.

Конечно 2022 год стал убыточным для украинских звезд, однако уже в этом году их творчество возвращается в свое русло. Договориться о выступлении звезды можно напрямую через их агентов, или же через специальные агентства, которые готовят праздники. Часто цена у обоих может существенно отличаться.

Издание "Главком" составило звездный прайс на примере агентства "Дяди Доры". Так, по их информации один из самых больших гонораров придется выложить за выступление скандальной певицы Светланы Лободы. За нее заказчикам придется заплатить 3,5 миллиона гривен.

На втором месте по стоимости оказался Дмитрий Монатик. За 45 минут пения на корпоративе придется заплатить 40 тысяч евро.

Выступление таких украинских исполнителей как Тина Кароль, Верка Сердючка или Макс Барских на корпоративе обойдется в 30 тысяч евро.

Между тем выступление Оли Поляковой или Насти Каменских можно заказать за 25 тысяч евро. Более бюджетными могут стать выступления группы Mozgi или Натальи Могилевской, которые готовы выступить за 15 тысяч долларов.

Еще дешевле на корпоративе споет Александр Пономарев. Его гонорар обойдется в 12 тысяч долларов.

Есть и бюджетные исполнители. Например, Сказка, Дзидзьо, Skofka, alyona alyona стоят в районе 10 тысяч долларов. Певица Mamarika может также появиться на корпоративе. За это придется отдать 7,5 тысяч долларов. Shumei выступит за 7 тысяч долларов.

Напомним, таролог рассказала о пророческой песне Макса Барских, которая дает ответ, когда закончится война.