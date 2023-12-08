Принц Гарри рассказал, почему его дети не могут считать Великобританию домом

Младший сын британского короля с семьей живет в США с 2020 года.

Принц Гарри считает, что его дети не могут "чувствовать себя как дома" в Великобритании, если там "невозможно гарантировать их безопасность", заявил Верховный суд накануне. Об этом пишет Hello Magazine.

Адвокат принца Гарри, Шахид Фатима, зачитала отрывок из эмоционального письменного заявления свидетеля, подготовленного для его иска против Министерства внутренних дел относительно изменения его мер безопасности во время визита в Великобританию.

Отец двоих детей объяснил, почему он и его жена Меган Маркл решили переехать в США после того, как в 2020 году оставили должности членов королевской семьи. Сейчас супруги живут в Монтесито, штат Калифорния, с четырехлетним принцем Арчи и двухлетней принцессой Лилибет.

Принцесса Лилибет Фото: Instagram misanharriman

Герцог Сассекский признался, что для него было грустно покинуть родной дом и переехать с семьей на другой континент.

"Великобритания — мой дом. Великобритания занимает центральное место в наследии моих детей и является местом, где я хочу, чтобы они чувствовали себя как дома", — заявил сын британского короля, однако подчеркнул, что, пока его наследникам не будет гарантирована надлежащая безопасность, они не смогут посещать родные края.

В начале 2020 года Гарри и Меган перестали гарантировать полицейскую безопасность в королевстве. Вскоре они сложили обязанности членов королевской семьи и перебрались в Канаду, а затем — в США. И если принц Арчи родился в Европе в 2019 году и немного времени провел с родными отца, то принцесса Лилибет появилась на свет уже в США в июне 2021 года. Девочка посещала Великобританию только через год после рождения на Платиновый юбилей на престоле королевы Елизаветы II.

Принц Гарри через суд требует возвращения надлежащей безопасности.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Напомним, герцоги Сассекские хотят переехать из Монтесито.

Также Фокус писал о напряженных отношениях принца Гарри с братом Уильямом.