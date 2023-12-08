Год фантастического везения: астролог рассказала, для кого из знаков Зодиака 2024 год станет удачным
Астролог поделилась прогнозом на 2024 год, где рассказала, каким знакам Зодиака стоит ожидать перемен к лучшему, романтических встреч, повышения статуса, карьерного роста или финансовых улучшений.
Астролог Анжела Перл рассказала, каким знакам Зодиака 2024 год принесет невероятное везение в разных сферах жизни.
Дева
С 24 января по 17 февраля Венера у вас будет в 5 доме гороскопа, а это значит что наступит романтический период — есть шанс встретить настоящую любовь. С начала года и до 26 мая Юпитер будет в вашем доме гороскопа. Он отвечает за расширение кругозора, поиск смысла жизни, очень вероятно, что вы отправитесь в незабываемое путешествие до 26 мая. 27 мая Юпитер перейдет в 10 дом, что может означать для вас повышение по службе, смену статуса или переезд. С июня по август Юпитер и Плутон будут аспектировать, что сулит достижение целей, могут прийти хорошие деньги. В августе Венера будет в вашем доме, а это значит, что вы будете сиять и привлекать внимание окружающих. В октябре также возможны финансовые прибавления. В конце года решится важный вопрос или закончится какой-то затяжной этап в жизни.
Близнецы
В 2024 году Близнецы сорвут джекпот, особенно с мая. Юпитер будет в их знаке и принесет удачу, подарки судьбы, судьбоносные встречи, расширение горизонтов и исполнение желаний. Сатурн будет в десятом доме гороскопа, что может привести к росту карьеры, статуса и ответственности. В 2024 году Близнецы будут активно заниматься своей репутацией, отношениями и творчеством. Кармический узел Раху может дать возможности для развития, исцеления от отношений и партнерства, а также для проявления своих способностей в качестве учителя или целителя. Также в 2024 году Близнецы могут встретить целителя или учителя, который поможет им исцелить свои раны или травмы.
Лев
До 26 мая вы можете встретить свою любовь, вступить в брак или изменить свой статус к лучшему. Также в этот период вас может настичь популярность. В мае Юпитер входит в 11 дом, а это означает получение результатов и прибыли, а также достижение желаемого, если раньше вы работали над этим. Также у вас Плутон переходит из 6 дома в сектор отношений в начале года. Практически весь год Плутон будет менять ваши отношения — это что-то очень кардинальное. Могут прийти новые люди в вашу жизнь. Летом и осенью возможны выгодные сделки, финансовые улучшения, а также новые возможности в карьере.
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