Год фантастического везения: астролог рассказала, для кого из знаков Зодиака 2024 год станет удачным

Астролог поделилась прогнозом на 2024 год, где рассказала, каким знакам Зодиака стоит ожидать перемен к лучшему, романтических встреч, повышения статуса, карьерного роста или финансовых улучшений.

Астролог Анжела Перл рассказала, каким знакам Зодиака 2024 год принесет невероятное везение в разных сферах жизни.

Дева

С 24 января по 17 февраля Венера у вас будет в 5 доме гороскопа, а это значит что наступит романтический период — есть шанс встретить настоящую любовь. С начала года и до 26 мая Юпитер будет в вашем доме гороскопа. Он отвечает за расширение кругозора, поиск смысла жизни, очень вероятно, что вы отправитесь в незабываемое путешествие до 26 мая. 27 мая Юпитер перейдет в 10 дом, что может означать для вас повышение по службе, смену статуса или переезд. С июня по август Юпитер и Плутон будут аспектировать, что сулит достижение целей, могут прийти хорошие деньги. В августе Венера будет в вашем доме, а это значит, что вы будете сиять и привлекать внимание окружающих. В октябре также возможны финансовые прибавления. В конце года решится важный вопрос или закончится какой-то затяжной этап в жизни.

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Близнецы

В 2024 году Близнецы сорвут джекпот, особенно с мая. Юпитер будет в их знаке и принесет удачу, подарки судьбы, судьбоносные встречи, расширение горизонтов и исполнение желаний. Сатурн будет в десятом доме гороскопа, что может привести к росту карьеры, статуса и ответственности. В 2024 году Близнецы будут активно заниматься своей репутацией, отношениями и творчеством. Кармический узел Раху может дать возможности для развития, исцеления от отношений и партнерства, а также для проявления своих способностей в качестве учителя или целителя. Также в 2024 году Близнецы могут встретить целителя или учителя, который поможет им исцелить свои раны или травмы.

Гороскоп от Анжелы Перл на 2024 года для Близнецов

Лев

До 26 мая вы можете встретить свою любовь, вступить в брак или изменить свой статус к лучшему. Также в этот период вас может настичь популярность. В мае Юпитер входит в 11 дом, а это означает получение результатов и прибыли, а также достижение желаемого, если раньше вы работали над этим. Также у вас Плутон переходит из 6 дома в сектор отношений в начале года. Практически весь год Плутон будет менять ваши отношения — это что-то очень кардинальное. Могут прийти новые люди в вашу жизнь. Летом и осенью возможны выгодные сделки, финансовые улучшения, а также новые возможности в карьере.

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