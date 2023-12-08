Наталья Могилевская появилась на людях с ребенком, который называет ее мамой

Один из тик-ток блогеров заявляет, что это может быть тайно рожденный ребенок

48-летняя Наталья Могилевская вместе с маленьким ребенком появилась в одном из магазинов в столице. Видео там, где певица идет в магазин за руку с маленьким ребенком опубликовал у себя в тик-токе блогер Gopatsa.

По его словам, на вид девочке 2-3 года. Уже не впервые он видит Могилевскую с ней в магазине в районе Осокорков. Кроме этого, блогер заявляет, что якобы девочка называет Наташу мамой.

Сам блогер предполагает, что певица могла тайно родить накануне войны. Однако, почему скрывает девочку не известно.

Конечно поклонники начали строить домыслы, что это за ребенок и почему певица молчит.

В частности, фанаты певицы предположили, что ребенок с которым видели певицу может быть ее родной племянницей. Ведь ранее певица рассказывала, что когда в Украине началось полномасштабное вторжение, ее сестра была на последних месяцах беременности.

Наталья Могилевская вместе с неизвестным ребенком Фото: https://www.tiktok.com/@gopatsa/video/7309930159312833797?lang=uk-UA

Однако, некоторые поклонники вспомнили, что когда-то Могилевская говорила, что не против взять ребенка из детского дома.

"Она говорила когда-то, что планирует взять ребенка из детского дома и это сделает".

"Это племянница ее. Они живут рядом с нами на Осокорках".

"На концерте она рассказывала, что у нее в начале войны сестра родила, может это племянница?".

"Давно пора было ей это сделать. Молодец".

"Я тоже ее видела в зоопарке. Еще удивилась, что не слышала о ребенке у нее".

Отметим, что официально у певицы до сих пор нет детей. В некоторых своих интервью Могилевская признавалась, что хочет стать мамой и даже задумывается об усыновлении. Также она отметила, что несмотря на серьезные отношения всегда отдавала предпочтение карьере. Вероятнее всего, это и стало причиной, что она до сих пор нет детей.

Напомним, Наталья Могилевская презентовала щемящий клип об украинских беженцах, которые возвращаются домой. Однако впоследствии, поклонники Могилевской раскритиковали ее новую песню и назвали "крысой": певица ответила