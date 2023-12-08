Бывшая жена актера Фореста Уитакера умерла после долгой борьбы с анорексией

Кейша Нэш-Уитакер скончалась в 51 год.

Бывшая жена оскароносного актера Фореста Уитакера Кейша Нэш-Уитакер умерла в 51 год после многолетней борьбы с анорексией. О смерти матери сообщила ее дочь, 25-летняя Тру Уитакер. Об этом пишет Daily Mail.

Кейша Нэш-Уитакер, бывшая жена актера Фореста Уитакера, звезды фильмов "Потрошители" и "Черная пантера", умерла в возрасте 51 года после борьбы с анорексией.

Дочь бывшей пары Тру Уитакер, 25 лет, подтвердила эту новость в своем аккаунте в Instagram в четверг, но не назвала причину смерти.

Форест Уитакер и Кейша поженились в 1996 году и расстались в 2015-м. У них родились две дочери: Сонет и Тру. У нее также есть дочь Отэм от предыдущих отношений, а у него есть сын Оушен.

Фото: Getty Images

Источник сообщает, что Нэш-Уитакер умерла в начале этой недели после того, как в течение последних нескольких месяцев находилась в больнице из-за проблем с кишечником после многолетней борьбы с анорексией.

Хоть Форест и Кейша развелись, они оставались друзьями и актер поддерживал бывшую супругу.

"Они остались друзьями, и их развод был мирным. Уитакер говорил, что его жена была доброй, забавной, яркой и общительной, а также хорошей матерью для их детей. И не было причин не оставаться друзьями", — рассказал инсайдер.

Жена Уитакера вызвала беспокойство еще в 2014 году, когда ее видели на церемонии вручения премии Film Independent Spirit Awards 2014 вместе с мужем. За несколько последних лет она потеряла более 15 килограмм.

По мнению автора книги "Диета Хэмптона" доктора Фреда Пескаторе, такая резкая потеря веса в ее возрасте может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Пескаторе не лечил Кейшу, но сообщал, что резкая потеря веса в таком возрасте чревата преждевременным старением сердца и костей. Ее друзья говорили, что она редко выходила на улицу и все больше времени проводила в больнице. Она наняла водителя, чтобы он возил ее к друзьям и на прогулки.

Форест и Кейша познакомились на съемках фильма "Сметенные огнем" в 1994 году. Кейша была также и моделью, выпускала собственную линию детской одежды и линию косметики Kissable Couture. Один из оттенков помады она назвала в Форест в честь своего мужа, говоря, что их первый поцелуй был незабываемым.

Форест Уитакер с дочками

Напомним, ранее дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса рассказала о своей борьбе с анорексией. Талула Уиллис открыто рассказывала о своей борьбе с анорексией и дисморфией тела. В 2014 году она призналась, что похудела до 43 килограмм под влиянием таблоидов.