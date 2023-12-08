Показ Chanel в Манчестере ознаменовался скандалами и протестами местных жителей

Знаменитости, модели и несколько сотен модников со всего мира собрались на улице Манчестера, когда французский люксовый бренд Chanel превратил ее в подиум для престижного показа мод.

Манчестер днем ранее стал столицей моды, когда селебрити собрались на показ французского люксового бренда Chanel, лицом которого является Лили-Роуз Депп. Дом моды превратил улицу в подиум. Кристен Стюарт, Хью Грант и Тильда Суинтон были среди звезд на Томас-стрит в Северном квартале города, как и режиссер София Коппола. Но местные жители остались недовольны показом и ограничениями. Об этом пишет Daily Mail.

Улицу Томас-стрит использовали, как подиум, где модные бары и магазины служили фоном для показа Chanel Metiers d'Art. Модели и гости были защищены от проливного дождя высоким навесом из плексигласа, который по этому случаю воздвигли над дорогой.

Звезды на показе Chanel

Но местные жители остались недовольны тем фактом, что ради показа были перекрыты дороги и им даже пытались запретить выходить на балконы.

Жители Манчестера проигнорировали приказ полиции не прерывать показ мод Chanel, провели пропалестинский митинг и во весь голос распевали караоке в местных барах.

Французский дом моды попросил жителей Томас-стрит, которая была закрыта около месяца, приглушить свет и не ходить по балконам, пока модели с важным видом прогуливались по подиуму.

Но когда знаменитости собрались под временным навесом для блестящего мероприятия, всего в нескольких метрах от него протестующие скандировали лозунги в защиту Палестины и размахивали флагами, призывая к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

В нескольких шагах от отеля в ближайшем пабе Millstone Pub собрались посетители в шапках Деда Мороза и распевали "Lady in red" в караоке.

Другие высмеивали шоу за выбор самого дождливого города Великобритании для рождественского шоу Métiers d'Art, а один из них написал в социальных сетях: "Во время этого мероприятия Манчестер также неизбежно переживает библейский дождь".

А местные жители были возмущены тем фактом, что улицу перекрыли ради показа и требовали объяснить, что происходит.

Главный редактор Vogue Анна Винтур и семья Бекхэмов были среди икон моды, которые посетили показ.

Место проведения и детали показа Métiers d'Art держались в строжайшем секрете, но, по данным местных СМИ, в начале этого месяца в том же районе были замечены десятки грузовиков с названием показа.

Перекрытая улица в Манчестере

Владельцы бизнеса на улице выразили обеспокоенность по поводу прибыли после того, как Chanel заплатила им за закрытие на день, но они опасались, что возмещение не покроет убытки, которые они понесут из-за пропуска целого дня. Они также подписали соглашение о неразглашении.

Один из жителей сказал: "Нам сказали не выходить на балконы и держать шторы закрытыми во время показа. Это звучало примерно так: "Мы настоятельно рекомендуем вам не выходить на балкон или, если у вас дома горит свет, задернуть занавеску".

Показ Chanel в Манчестере

Показ Chanel, который ранее проводился в столицах моды, таких как Лондон и Париж, в этом году проводится в Манчестере из-за его культурных связей. Манчестер описывают, как один из самых ярких городов поп-культуры, чьи группы, охватывающие все жанры, изменили историю музыки.

А Томас-стрит выбрали специально из-за ее связи с торговлей текстилем. Одно здание, недавно спасенное от сноса, во времена промышленной революции было мастерской XVIII века.

"Этот город определенно не известен как сверхмодный город в элитном смысле. Но здесь очень яркая уличная мода и множество удивительных маленьких творческих анклавов, где люди создают вещи. Это не так масштабно, но я думаю, что это влияет на моду высокого класса", — сказал Майлз Ламберт, куратор новой секции моды в Манчестерской художественной галерее.

В прошлом году ежегодное шоу проводилось в Дакаре, Сенегал, а также в замке Шенонсо во Франции и в Мумбаи, Индия.

Напомним, наряды от Chanel любят не только знаменитости, но и члены королевской семьи. Так, принцесса Евгения носила платье от этого бренда в Абу-Даби.