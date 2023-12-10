Как подготовиться ко встречи с Зеленым Драконом: символы удачи на Новый 2024 год

Покровителем 2024 года по восточной астрологии будет Зеленый Деревянный Дракон. Также предстоящий год будет високосным, именно поэтому важно привлечь удачу. Про символы, которые порадуют Деревянного Дракона, рассказываем дальше.

Астролог Мария Пион рассказала, с помощью каких символов можно привлечь позитивную энергию в год Зеленого Дракона.

Каким можно символами привлечь удачу в год Зеленого Дракона?

Зеленый и красный цвет

Одевайтесь красную или зеленую одежду, так как эти цвета будут главными в год Зеленого Деревянного Дракона. Красный символизирует энергию, страсть и решительность, а зеленый связанный с гармонией и процветанием.

"Золотые" фрукты

Разместите на видном месте фруктницу с апельсинами, мандаринами или хурмой, ведь сладкие плоды золотистого (оранжевого цвета) располагают Дракона.

Украшения

Разместите в своем доме зеленые украшения, такие как зеленые свечи, подушки, ковры и другие элементы интерьера. Это создаст атмосферу радости и позитива.

Изображения дракона

Разместите изображения драконов в различных частях вашего дома. Дракон в китайской культуре символизирует силу, удачу и благополучие.

Красный цвет

Добавьте элементы красного цвета в вашей подготовке. Красный также считается цветом удачи в китайской культуре, и его использование может приносить удачу и процветание.

Благоприятные символы

Воспользуйтесь китайскими символами удачи, такими как "Фу" (счастье), "Лу" (процветание) и "Шоу" (долголетие). Вы можете использовать их в украшениях, картинах или в других элементах декора.

Цветы и растения

Разместите в доме зеленые растения и цветы, такие как бамбук или орхидеи. Эти растения считаются символами удачи и долголетия.

Традиционные китайские угощения

Подготовьте традиционные блюда китайской кухни, которые считаются символами удачи, такие как баклажаны, грибы, рис и рыба.

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