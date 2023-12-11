На фронте убили актера сериала "Женский доктор"

Он добровольно защищал Украину на фронте. У актера осталось двое детей и жена.

На фронте погиб украинский актер Андрей Павленко. Об этом у себя на странице сообщила его жена Дарья Орехова.

С ее слов, известно лишь, что вероятнее всего, мужчина погиб 10 декабря. Однако, где именно служил и при каких обстоятельствах оборвалась его жизнь жена не сообщила.

На ее странице в Фейсбук появилось множество публикаций с соболезнованиями о смерти мужчины.

"Вчера моя подруга, коллега и замечательная актриса Darya Orekhova потеряла мужа. Андрей погиб. Андрей защищал Украину. Андрей боролся за справедливость. Мы виделись с Андреем всего дважды и я запомнила его как достойного, умного человека и замечательного отца. В гражданской жизни Андрей был актером и принял решение оставить профессию, чтобы защищать свободное будущее для своих детей. Искренне сочувствую тебе, Дарья, твоим детям, всей Вашей семье. Вечная Слава Герою", — написала Елена Апчел.

"И снова горе... снова страшные новости. Не успели оправиться от потери Васи Кухарского, как прилетела страшная весть о гибели актера Андрея Павленко...

Где брать те слова поддержки, как их составлять в предложения, когда понимаешь, что это никак не поможет и не вернет человека... Хочется просто неистово кричать... Страшная беда для семьи... жены... детей... Без отца осталось двое детишек...", — написала Виктория Билан-Ращук.

"Не верится. Как это можно принять? Русня отбирает наших лучших воинов, художников, актеров. Нашего коллеги больше нет. Darya Orekhova прими соболезнования дорогая. Держись", — написала Ирина Бардакова.

Отметим, что Андрей Павленко до начала полномасштабной войны в Украине был довольно известным и популярным актером в фильмах и сериалах. В его активе более полусотни лент.

Андрей Павленко — популярный украинский актер, в фильмографии которого 69 работ в различных фильмах и сериалах. Известен ролями в таких киномофотграфических лентах как "Подкидыши", "Ментовские войны", "Плохой хороший коп", "Нити судьбы", "Женский доктор", "Дорога домой" и многие другие.

Известно, что мужа и отца потеряла жена и двое детей.

Напомним, актера сериала "Поймать Кайдаша" мобилизовали в армию.