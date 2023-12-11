Что подарить на Рождество и Новый год 2024: три идеи, которые подойдут всем

Выбирая подарок, каждый из нас не только хочет порадовать друзей или близких, но и ощутить удовлетворение от того, что угадал и нашел именно то, что нужно.

Приближение Рождества и Нового года привычно заставляет большинство из нас думать о том, что подарить своим родным и близким. Последние два года праздники омрачены войной, потерями и постоянным страхом, поэтому поиск приятных мелочей – способ отвлечься от тяжелых мыслей и подарить дорогим людям частичку тепла и радости.

Я очень люблю дарить подарки, но вопрос "Что выбрать?" всегда присутствовал, пока методом проб и ошибок я не нашла несколько беспроигрышных вариантов, которые не только помогут порадовать родных и друзей, но и вам принесут чувство удовлетворения. Итак, предлагаю вам свой рейтинг самых действенных подарков.

Фотоальбом

В эпоху цифровых технологий и фотографирования буквально каждого шага множество запоминающихся снимков так и остаются, в лучшем случае, на облаке или в памяти телефона, в худшем – удаляются или теряются вместе с аппаратом. Мой совет: выберите самые интересные фото с друзьями, родными, бойфрендом, мужем/женой, в зависимости от того, для кого подарок, и распечатайте их в фотосалоне. Купите альбом, вложите туда снимки и преподнесите его в качестве подарка. Не обязательно печатать 100500 фото, достаточно даже 10-20 штук, чтобы тот, кому вы подарите альбом, был в восторге.

Альтернативой фотоальбому могут стать фотокартины на холсте, выполненные в самых разнообразных стилях. Подобные услуги легко можно найти в любом городе.

Фотогафии в альбоме – подарок, который способен покорить любое сердце Фото: Getty

Книга

Как бы банально это не звучало, но с возрастом истина "Книга – лучший подарок" актуальна как никогда. Устав от скролинга соцсетей и чатов, люди хотят почитать обычную бумажную книгу, сделать там какие-то пометки или закладки, ощутить запах бумаги. Выбор книги – тоже своего рода квест. Подарок будет удачным, если вы хорошо знаете увлечения, привычки, интересы того, для кого выбираете подарок. Тут важно проявить наблюдательность. Для человека, который любит рисовать, отличным решением станет книга с разными техниками рисования, фотокниги-сборники работ разных художников, а для детей отлично подойдут книги на тему "Как рисовать аниме?" и прочих современных героев. Для тех, кто любит рукоделие, – огромный выбор книг на тему хобби. Для тех, у кого в семье военные, удачным решением будут биографии известных полководцев, книги об известных битвах, тактике и стратегии боевых действий, произведения украинских авторов, которые сейчас защищают нашу страну. Благо, сейчас нет дефицита в такой литературе.

Книга – лучший подарок

Комнатные растения

Уже много лет я не покупаю букеты для близких подруг и мамы, которые без ума от комнатных цветов. В этом есть и практичная нотка: зачем покупать букет срезанных цветов, которые завянут в лучшем случае дней через 5-10, если можно купить красивый цветок, а к нему – не менее красивый вазон? Поверьте, такой цветок будет радовать своей красотой намного дольше. Новый год – не повод думать, что такой подарок не ко времени. Благо, в наше время нет дефицита самых разнообразных растений.

Красивое комнатное растение будет радовать вас долгое время Фото: dekorativ__bitkiler/instagram

Среди других подарков, которые никогда не подводили в плане ожидаемого эффекта, – отрывные календари на год со смешными или мотивационными фразами, оригинальные свечи, красивая посуда.

Выбирайте подарки, радуйте себя и родных, и пусть 2024 год будет для вас годом радости и хороших новостей.