Звезда фильма "Человек паук" пять лет не платил за воду. Актер объяснил почему накопил многотысячный долг

Актер несмотря на свой юный возраст не знал, что за коммунальные услуги нужно платить деньги.

27-летний американский актер Том Холланд, известный ролью в фильме "Человек паук" много лет не платил за воду, потому что считал, что это бесплатно. Он пять лет не платил за водоснабжение, которым пользовался, пишет издание MIRROR.

Актер на полном серьезе считал, что в Великобритании жители пользуются водой совершенно бесплатно.

Еще с юных лет актер ведет активную съемочную деятельность и лишь недавно сделал год перерыва в своей карьере. Именно в это время у актера появилась возможность "организовать" свою жизнь и провести время со своей девушкой Зендаей.

"Мой выходной год не имел ничего общего с [работой], это было связано лишь с моим возрастом и взрослением. Я делаю это с 11 лет на сцене в Лондоне, и с тех пор у меня не было ни одного перерыва", — сказал он The Hollywood Reporter. Том продолжил: "Мне просто повезло. Я не воспринимаю это как должное. Я хотел провести некоторое время в одном месте, побыть с семьей и друзьями и организовать свою жизнь.Я узнал, что не платил за воду в течение пяти лет, но только потому, что я не знал, что мы должны это делать. Я просто думал, что вода в Англии бесплатная".

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